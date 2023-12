Janja si je ob četrtem naslovu športnice leta želela stopiti izven okvirja #video

Z Janjo Garnbret o razlogih za številne športne presežke v zgolj dvomilijonski populaciji, modnih pripravah na slavnostno prireditev Športnik leta, pogledu proti Parizu in izzivom, ki jih prinaša olimpijski spektakel. Športnica Slovenije za leto 2023 je v pogovoru za Sportal odgovorila tudi na vprašanje, ali bo po Parizu še tekmovala in koga od znanih športnikov bi si najbolj želela spoznati.

Glede na relativno maloštevilčnost Slovenije in presežno število vrhunskih športnikov, je biti športnik Slovenije posebna čast. "Nobene nagrade, še posebej pa ne nagrade za športnico leta, ne jemljem kot nekaj samoumevnega. V Sloveniji na področju športa vlada nora konkurenca, že zdaj je tako in vsako leto je samo še večja. Lahko si najboljši na svetu v svojem športu, pa to še ni zagotovilo, da boš izbran tudi za najboljšega v državi," je v pogovoru za Sportal ob robu prireditve Športnik leta izpostavila Garnbretova in s tem namignila na lanski razplet, ko je po prav tako izjemni sezoni v izboru za športnico leta zasedla 2. mesto, za dvakratno olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj. "V Sloveniji je toliko vrhunskih športnikov, da verjamem, da se novinarji težko odločite o zmagovalcu."

Janja Garnbret o nazivu športnice leta (vir: STA):

Zakaj ima Slovenija toliko vrhunskih športnikov?

V obleki Matee Benedetti. Foto: Mediaspeed Zakaj meni, da je v državi s komaj dvema milijonoma prebivalcev toliko izjemnih športnikov? "Po eni strani, ker smo zelo trmast narod, po drugi strani, ker želimo Slovenijo postaviti na zemljevid, po tretji strani pa zato, ker nas vsak uspeh slovenskega športnika dodatno motivira. Ko je na primer na olimpijskih igrah v Tokiu Tadej Pogačar osvojil 3. mesto ali ko je Beni (Savšek), ki ga tudi osebno poznam, zmagal, mi je to dalo dodatno energijo. Mislim, da eden drugega poganjamo naprej."

Mojstrovina Matee Benedetti

Garnbretova prireditev Športnik leta jemlje resno tudi po modni plati in dogodku vedno posveti veliko pozornosti. "Letos še prav posebej. Nisem si želela biti oblečena podobno kot prejšnja leta, želela sem si stopiti izven okvirjev," je priznala. Obleko ji je izdelala priznana slovenska modna oblikovalka Matea Benedetti.

"Želela sem, da mi izdela obleko, kakršne do zdaj še nisem nosila in to je tudi storila. Z obleko in izgledom sem bila zelo zadovoljna. Pomembno je, da sta tako obleka kot ličila dovršena do potankosti. Na prireditvi Športnik leta ni pomembna samo nagrada, ampak tudi videz. Gre za slavnostno prireditev in pomembno je, da si nisi "kar nekaj", je poudarila Korošica, ki je z mislimi že pri naslednjih olimpijskih igrah, kjer jo čaka vse drugo kot lahko delo.

Zaveda se, da jo čakajo dvomi in obilo stresa

"Vem, da me tudi v Parizu, podobno kot pred Tokiom, čaka veliko dvomov in stresa, ki bo zaradi pomembnosti tekmovanja še bolj potenciran kot sicer, je pa tudi res, da eno olimpijsko izkušnjo že imam in da vem, kako stvari funkcionirajo, zato mi bo s tega vidika v Parizu nekoliko lažje, seveda pa ne bo nič lažje zmagati," je opozorila.

Tina Trstenjak in Janja Garnbret, olimpijski prvakinji v judu in športnem plezanju. Foto: Mediaspeed

Dejala je še, da redno spremlja olimpijske kvalifikacije, tudi zato, ker na ekranu včasih vidiš malenkosti, ki jih na tekmi ne opaziš, bo pa konkurenca na igrah pod petimi krogi taka kot v svetovnem pokalu, kjer med dekleti ni skrivnosti. "Je pa zanimivo to, da sva trenutno na olimpijske igre kvalificirani samo dve olimpijki iz Tokia (poleg Garnbretove še Avstrijka Jessica Pilz, op. a.). Prostih je še kar nekaj mest, zato na igrah pričakujem tudi Seo Chae-hyun, Brooke Raboutou in Miho Nonaka, upam pa tudi na slovensko družbo."

Kaj jo čaka po Parizu? "Pričakujem nekaj podobnega kot po Tokiu, se pravi obdobje, ko ne bom vedela, kaj bi sama s sabo in svojim življenjem," odgovarja Korošica.

Kaj pa po tekmovalni plati, bo še tekmovala?

"Da, načrt je tak."

Želi si spoznati Mikaela Shiffrin. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Želi si spoznati Bilesovo in Shiffrinovo

Za konec smo Garnbretovo v luči presenečenja za nogometaša Benjamina Šeška, ki smo mu v Leipzig odnesli podpisan dres njegovega vzornika Luke Dončića, vprašali, koga od športnikov si želi spoznati.

"Mikaelo Shiffrin in Simone Biles," je izstrelila kot iz topa in dodala zanimivo podobnost. "Simone rojstni dan praznuje 14. marca, Mikaela 13. marca, jaz pa 12. marca. Zanimivo, kajne? Moja velika želja je, da bi ju enkrat srečala. V navdih mi nista samo zaradi športnih uspehov, ampak tudi zato, ker sta se obe uspešno spopadli z mentalnimi težavami, s katerimi sta se soočali na olimpijskih igrah. Mislim, da se ljudje premalo zavedajo, kako pomembno je mentalno zdravje za športnika. Ko nekateri rečejo, saj itak je najboljša, ne vedo, kaj vse to potegne za sabo, da moraš kljub vsemu, kar se ti dogaja v življenju, na vsaki tekmi doseči tisto, po kar si prišel, to pa ni vedno najlažje."

