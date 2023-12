Nekaj razočaranja je bilo v skakalnih vrstah prisotnega

Tadej Pogačar, Primož Roglič in Luka Dončić so po izboru športnih novinarjev Slovenije prejeli največ glasov v moški konkurenci. Na prestol so postavili Pogačarja, ki je imel za seboj odlično kolesarsko sezono.

A so ob trojici blesteli tudi ostali. Na peto mesto je bil denimo uvrščen Timi Zajc, ki je imel preteklo zimo kaj za proslavljati. Vendarle je postal svetovni prvak na posamični tekmi nordijskega prvenstva v Planici, prav tako je z moštvenimi kolegi Anžetom Laniškom, Žigo Jelarjem in Lovrom Kosom skočil do zlata na ekipni preizkušnji, na tekmi mešanih ekip pa si je skupaj z Niko Križnar, Emo Klinec in Laniškom okoli vratu nadel bronasto odličje.

Zajc ne čuti grenkega priokusa, bi mu pa veliko pomenilo

In kako 23-letni slovenski skakalec komentira uvrstitev, ki jo je zasedel? "Ne čutim grenkega priokusa. Ne vem. Težko karkoli komentiram. Vem, da ima vsak v svojih očeh najboljšega športnika. Že lani sem bil kar šokiran, ko smo bili tam in je bil prisoten Tim Gajser, a ni bil med tremi. Veliko bi mi pomenilo, po drugi strani pa nisem gledal na to in se s tem obremenjeval," je dejal Timi, Lanišek, ki je prejel nagrado za fair play, pa o tem povedal: "Vsak, ki je tam, si to zasluži. Vedeti moramo, da so ti trije tisti, ki lahko zberejo množico. Znajo potegniti ljudi na eno stran. Sledijo in navijajo zanje. Vidi se, da so pridni in delovni fantje."

Foto: www.alesfevzer.com

V izboru ekipnih športov je prvo mesto pripadlo nogometni reprezentanci, ki se je po 23 letih spet uvrstila na evropsko prvenstvo – prihodnje leto ga bo gostila Nemčija, Slovenija pa bo igrala v skupini z Dansko, Srbijo in Anglijo.

"Življenje gre naprej, veliko je še prvenstev, olimpijskih iger"

Skakalna reprezentanca se je uvrstila na tretje mesto, druga je bila odbojkarska izbrana vrsta, ki je v Rimu osvojila bronasto odličje.

Anžeta Laniška in skakalce ob koncu leta čaka začetek prestižne novoletne turneje. Foto: Guliverimage

"Malce si žalosten, razočaran. Vendarle smo bili svetovni prvaki, prvič v zgodovini Slovenije, na domačih tleh. A si vsak zasluži nagrado, ki jo je prejel. Nogometaši so bili zadnji, ki so osvojili to in se uvrstili na evropsko prvenstvo. Povezali so Slovenijo in jim je treba tudi za to čestitati. Življenje gre naprej, veliko je še prvenstev, olimpijskih iger. Verjamem, da bomo imeli še priložnost in da še nismo rekli zadnje besede," je proti prihodnosti pogledal Lanišek, ki ga tako kot ostale slovenske skakalce kmalu čaka prvi vrhunec sezone, ki sliši na ime novoletna turneja.