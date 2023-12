Ko naši športniki oblečejo svečane obleke #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbor športnika leta je ena od bolj redkih priložnosti, ko slovenski športniki in športnice pred objektive in kamere ne stopijo v športnih, ampak elegantnih oblačilih.

V četrtek zvečer so v Cankarjevem domu razglasili rezultate letošnjega izbora športnik leta, ki ga že od leta 1968 organizira Društvo športnih novinarjev Slovenije. Ob tej priložnosti se je tam zbrala vrsta slovenskih športnikov in športnic, ki so se še posebej svečano uredili.

Foto: www.alesfevzer.com

"Želela sem si biti malce drugačna kot pretekla leta in upam, da mi je uspelo," je o svoji modni izbiri, prosojni črnini, povedala plezalka Janja Garnbret, športnica leta 2023. Na komentar, da bi lahko bila manekenka, če ne bi bila športnica, pa je dejala: "Takoj podpišem!"

Foto: www.alesfevzer.com

Med športniki je izstopal skakalec Anže Lanišek, dobitnik nagrade za športno potezo leta, ki si je namesto standardne kravate nadel metuljčka.

Foto: www.alesfevzer.com

Da ima modne izkušnje, je dokazal tudi nekdanji vrhunski smučar Jure Košir, nekdanji košarkar Saša Dončić, oče Luke Dončića, pa se je odločil za bolj sproščeno opravo brez kravate.

Foto: www.alesfevzer.com

Atletinja Tina Šutej, ki je v izboru za športnico leta 2023 zasedla drugo mesto, je bila z bleščečo opravo že praznično razpoložena.

Foto: www.alesfevzer.com

