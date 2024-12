"To je bila res moja velika želja in zavedam se, kako pomembna je takšna podpora," nam je v pogovoru povedal Žiga Lin Hočevar, kajakaš in kanuist na divjih vodah, potem ko je sklenil dogovor z prestižnim sponzorjem. Ob tem pa se še vseeno zaveda, da bo treba tudi v prihodnje trdo delati.

Foto: Aleš Fevžer

Žiga Lin Hočevar, vzhajajoča zvezda slovenskega športa, je na prireditvi Športnik leta dobil nagrado za najobetavnejšo mlado športno osebnost, le dan pred tem pa je dobil priznanje za najboljšega športnika leta Kajakaške zveze Slovenije (KZS). Zdi se, da se šele 17-letni divjevodaš dobro privaja na velike prireditvene odre.

"Počasi se navajam. Lahko rečem, da mi je vsakokrat bolj domače, vendar mislim, da bo potrebno še nekaj vaje," nam je uvodoma povedal Žiga Lin Hočevar, ki je tokrat na prireditev prišel s svojim dekletom. Želel ji je pripraviti presenečenje, saj ni povsem vedela, da bo njen partner dobil laskavi naslov. Ko smo ga vprašali, ali je presenečenje uspelo, nam je v smehu dejal, da le delno.

Žiga Lin Hočevar sodeluje z novim sponzorjem. Foto: Siniša Kanižaj/Red Bull Content Pool

Opazil ga je tudi prestižen sponzor

Kajakašu in kanuistu na divjih vodah tovrstne nagrade veliko pomenijo, saj meni, da je to dokaz za trdo delo in da njegovi rezultati res nekaj pomenijo. Njegove uspehe je prepoznal tudi prestižni sponzor (Red Bull), kamor pridejo res samo izbrani športniki. Žiga bo njihovo pomoč poskusil čim bolje izkoristiti.

"V Red Bull pride res samo svetovna elita. Že od nekdaj sem spremljal Perota (Peter Kauzer op. p.), ki je imel tega sponzorja. Prav tako sem spremljal slovito kajakašico Jessico Fox, našo plezalko Janjo Garnbret … Lahko bi našteval same elitne športnike. To je bila res moja velika želja in zavedam se, kako pomembna je takšna podpora. Še posebej v našem športu, kjer ni veliko finančnih sredstev na tekmovanjih. Za doseganje ciljev je tudi to zelo pomembno," pove naš sogovornik, ki bo na račun novega sponzorja lahko še bolje treniral in upa, da bo s tem dosegal še boljše rezultate.

V veliko oporo pri športni karieri mu je tudi njegova mama Tanja. Foto: Ana Kovač

"Janja je boginja, Pogačar je bog"

V svojih najstniških letih Žiga Lin dosega že neverjetne rezultate. Med drugim je na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu, takrat je bil star le 16 let, zmagal in poskrbel za veliko presenečenje. Kljub svojim uspehom pa na naše najboljše športnike gleda z velikim spoštovanjem in jih tudi opazuje.

"Janja je boginja, Pogačar je bog. Nekaj izjemnega je, kakšne diamante imamo v Sloveniji. Pravzaprav mi niti ni jasno, kako. Očitno naše trdo delo in nekaj pomoči pripomore k temu, da imamo najboljšega kolesarja, plezalko, kanuista, košarkarja … Res imamo ogromno vrhunskih športnikov. Gledam in opazujem jih z velikim spoštovanjem in se poskušam od njih tudi česa naučiti."

"Bilo je povsem slučajno. Delal sem trening na tekaških rolkah in bilo je res naključje, da je Tadej zapeljal pred mano." Foto: Guliverimage

Usoda pa je hotela, da se je pred kratkim povsem slučajno v živo srečal s Tadejem Pogačarjem. "Bilo je povsem slučajno. Treniral sem na tekaških rolkah in bilo je res naključje, da je Tadej zapeljal pred mano. Z velikimi očmi sem ga prosil za fotografijo in ustregel mi je. Ta fotografija bo z menoj ostala za vedno."

Žiga Lin Hočevar v družbi svoje sestre. Foto: Ana Kovač

"Že veliko ljudi ve, da ne bom skrival svojih ciljev"

Za Žigo Linom je dolga in naporna sezona. Prav veliko časa za počitek ni imel, tako da se že dober mesec pripravlja na novo sezono. Zaupal nam je, da je letošnji pristop k treningom malce drugačen, saj si želi, da bi bil za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu v najboljši formi. Pravzaprav trenira še več kot lani in upa, da se bo vse razpletlo po načrtih. Prav tako je povsem odkrito spregovoril o svojih ciljih.

"Že veliko ljudi ve, da ne bom skrival svojih ciljev, ker predvsem v moji ekipi vemo, zakaj delamo. Moj cilj je biti svetovni in olimpijski Foto: Ana Kovač prvak, rad bi zmagal v skupnem seštevku tekem svetovnega pokala. Želim si zmagati na vseh, ampak na vsako tekmo se je treba posebej pripraviti, vsaka tekma ima svojo težo," je zaključil pogovor, ki pri treningu še vedno najbolj zaupa svojemu očetu – v svoj krog spusti le ljudi, ki jim res zaupa. "Za zdaj ne vidim potrebe, da bi kaj spreminjal."

