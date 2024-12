Je to najbolj trendovska slovenska športnica? Izbrala je barvo leta 2025.

Judoistka Andreja Leški je za slavnostno razglasitev športnikov leta izbrala obleko v odtenkih, ki so jih razglasili za barvo prihodnjega leta.

Tradicionalna razglasitev slovenskih športnikov leta, ki jo prireja Društvo športnih novinarjev Slovenije, je vsako leto priložnost, da slovenske športne ase vidimo v drugačni podobi, kot smo je vajeni. Športna oblačila zamenjajo za večerno eleganco, namesto čelad in kap pa jih krasijo elegantne pričeske.

Poglejte, kako so se uredili letos:

Na letošnji podelitvi je našo pozornost še posebej pritegnila judoistka Andreja Leški, ki jo je v glasovanju za športnico leta sicer prehitela Janja Garnbret, je pa zato Leški nosila obleko v trenutno najbolj trendovskih odtenkih.

Andreja Leški v odtenkih "tihega luksuza" Foto: Mediaspeed

Pred kratkim je namreč barvni inštitut Pantone tradicionalno razglasil barvo, ki bo po njihovem mnenju zaznamovala prihodnje leto. Leto 2025 bo tako v barvi "mokačino pene" oziroma toplih rjavih odtenkih, ki naj bi ponazarjali "tihi luksuz", torej razkošje in prestiž, ki pa nista kričava in pretirana.

"Mokačino pena" je barva leta 2025. Foto: pantone.com

"Ta barva je sofisticirana in bogata, obenem pa nepretenciozna in klasična," so pojasnili izbor barve leta 2025.

