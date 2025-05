"Zlata olimpijska kolajna je bila izpolnitev mojih športnih sanj in hkrati konec izjemno zahtevnega, a lepega življenjskega poglavja. Po vseh letih življenja na tatamiju, odrekanj, pritiskov in strogo načrtovanega športnega režima čutim, da potrebujem čas zase, za razmislek, premor in iskanje novih motivov," je svojo odločitev pojasnila tekmovalka.

Nekdanja evropska prvakinja in nosilka dveh srebrnih kolajn s SP si želi predvsem zadihati: "Brez obremenitev z razmišljanjem o prihodnosti in izzivih, ki so pred menoj. Prvo leto novega olimpijskega ciklusa mi omogoča, da si ta čas vzamem brez občutka krivde ali hitenja."

Za poznavalce juda odločitev morda niti ni popolno presenečenje. Tekmovalka je vnaprej napovedala, da bo izpustila aprilsko evropsko prvenstvo v Podgorici, nato pa najavljala nastop na grand slamih v Tadžikistanu ali Kazahstanu. Ko je ni bilo med prijavljenimi, so se pojavili prvi dvomi, ali bo brez resnega testa res potovala na Madžarsko.

Odločitev, kako naprej s kariero ...

Še več, 28-letna Koprčanka razmišlja tudi o tem, kako naprej s kariero. "Želim si, da ta odločitev v meni dozori v miru. Vedno sem bila iskrena in tudi tokrat, ko gre za veliko odločitev, ni nič drugače. Ostala bom aktivna in na voljo za mentorstvo mladim judoistom v klubu. Prav tako bom nadaljevala študij in vpisala magistrski program. Trenažni proces bom nadaljevala in si tako vrat v vrhunski šport ne zapiram," pri Sport Media Focus še povzemajo 28-letno tekmovalko.

Ta ima za sabo intenzivno štiriletno obdobje, polno odrekanj in izjemnih naporov, z olimpijskim zlatom pa je dosegla krono svojega življenjskega projekta.

Nekateri izzivi ostajajo nespremenjeni in Leški še vedno ostaja ambasadorka akcije proti medvrstniškemu nasilju Odpikajmo nasilje.

