Dvaindvajsetletni tekmovalec Branika Gal Bartalanič Žižek je v Kazahstanu lovil preboj med stoterico najboljših v kategoriji do 100 kg na lestvici IJF. V Astani je dvoboj z Mongolcem Kuderčulanom Bajarcenglom začel dobro, tekmeca prisilil tudi v nedovoljen prijem, do konca pa si je nabral tri kazni in s porazom zapustil tatami.

Jevgenija Gajić je bila druga na evropskem pokalu v gruzijskem Goriju. Foto: Aleš Fevžer

Bolj uspešna je bila na evropskem pokalu v gruzijskem Goriju Jevgenija Gajić, ki je osvojila srebrno kolajno. V polfinalu je 19-letna tekmovalka kluba iz Slovenj Gradca premagala domačinko Tamar Gamijašvili, v finalu pa nato izgubila s Francozinjo Chloe Devictor.

Tudi v finalu se je mlada slovenska tekmovalka borila dobro, izvedla tehniko za juko, nasprotnica pa je bila v končnem seštevku uspešnejša z vazarijem.