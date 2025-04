Vprašanja o nastopu slovenske šampionke Andreje Leški so se začela pojavljati po tem, ko je postalo jasno, da načrtuje pot v Budimpešto brez pravega tekmovalnega testa, čeprav je še ob prehodu v letu 2025 napovedovala, da bo v aprilu in maju spet stopila na tatami.

Luka Kuralt in Andreja Leški "Če bi bilo med evropskim in svetovnim prvenstvom več časa, bi zanesljivo odšli na tekmo ali dve. Tako pa je naslednja velika tekma na vrsti že prihodnji teden v Tadžikistanu, čez 14 dni pa v Kazahstanu in mi se bomo posvetili kakovostnemu treningu. Po vrnitvi v Ljubljano nas čaka nekaj regeneracijskih treningov, krajši počitek, 5. maja pa gremo na priprave na Roglo," pravi Luka Kuralt.

Ta bo tam sodeloval tudi z Rokom Drakšičem in finsko reprezentanco. Nato ekipa odhaja na priprave še v Španijo.

Na svetovno prvenstvo bodo iz bežigrajske ekipe nastopili Kaja Kajzer, Kaja Schuster in Andreja Leški. Med mladimi talenti, ki merijo na člansko reprezentanco, je Nika Koren trenutno poškodovana, Martin Hojak pa ima še vedno odprta vrata, a bo o nastopu odločal trening in nastopi na preglednih tekmah v Španiji in BiH. "Martin je stopil korak nazaj, da bo lahko naredil dva naprej, zato formo trenutno išče na manjših tekmovanjih."

Kuralt je bil zadovoljen tudi s prikazanim svojih varovank na evropskem prvenstvu. "To leto je prehodno. Kaja Schuster je po letih prvič članica, Kaja Kajzer je zamenjala kategorijo. Obe sta dokazali, da gremo v pravo smer. Jasno pa je, da nas na treningih čaka ogromno dela."