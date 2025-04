Kaja Kajzer padla 17 sekund pred koncem borbe

Tudi Kaja Kajzer, lanska evropska podprvakinja v kategoriji do 57 kg, se je na evropskem prvenstvu v judu v kategoriji do 63 kg poslovila že po prvi borbi. V dvorani Morača v Podgorici jo je 17 sekund pred koncem za juko vrgla tretja nosilka Avstrijka Lubjana Piovesana.

Kaja Kajzer, ki je v novi težnostni kategoriji letos dobila veliko nagrado Linza, je bila v prvi polovici dvoboja na EP močnejša in po 15 sekundah in minuti in pol nevarno napadla tekmico. Ta je kasneje spremenila svoj način in bila metu za oceno blizu na polovici.

V nadaljevanju je Avstrijka Lubjana Piovesana spretno izkoriščala telesno moč, a resnega napada ni izvedla, 17 sekund pred koncem pa je Slovenko ujela na napačni nogi in jo tako rekoč spotaknila za najnižjo oceno, ki so jo sodniki potrdili z ogledom posnetka. V parterju je izkušena Avstrijka nato spretno z aktivnim judom zavlačevala do izteka časa.

Piovesana je bila letos tretja na grand slamu v Bakuju, lani pa se je na EP v Zagrebu borila za bron, kjer jo je ugnala kasnejša slovenska olimpijska prvakinja Andreja Leški, pet je bila tudi na SP in olimpijskih igrah.

Za Avstrijko je bila tekma težka tudi po osebni plati, saj je bila še prejšnjo sredo na pogrebu svojega mlajšega brata v Angliji. "Z mislimi sem nekako še pri Luisu. Zadnji tedni so bili po čustveni plati zelo naporni in vesela bom, če bom vsaj kolikor toliko dobro tekmovala," je dala Piovesana pred evropskim prvenstvom vedeti, da bo njen glavni cilj sezone junijsko svetovno prvenstvo v Budimpešti.

Tekmovalka Bežigrada Kaja Kajzer, ki je v višji kategoriji letos že slavila na veliki nagradi v Linzu, je sodila med tihe favoritinje, kamor so jo uvrstili tudi na spletnih straneh evropske zveze. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Želja seveda ostaja kolajna, predvsem pa si želim uživati. Po menjavi kategorije gre za prehodno leto in videla bom, kam me bo ta sprememba pripeljala," je pred potjo v Črno goro povedala varovanka Luke Kuralta, ki pa je nato v Črni gori izgubila prvi dvoboj.

Kot ena od favoritinj se spet izpostavlja šestkratno svetovno prvakinjo in dobro slovensko znanko Clarisse Agbegnenou, nosilko spodnje polovice žreba. Francozinja bo imela po prvenstvu nov premor, saj se pripravlja na rojstvo drugega otroka, njen cilj pa ostaja šesti naziv najboljše na stari celini. Prva nosilka je nizozemska svetovna prvakinja Joanne Van Lieshout.