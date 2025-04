Belgijec v uvodu evropskega prvenstva premočen za Davida Štarkla

David Štarkel je s porazom v kategoriji do 60 kg odprl slovenske nastope na evropskem prvenstvu v judu v Podgorici. V uvodnem nastopu ga je z metoma za varazi in juko premagal sedmi nosilec Belgijec Jorre Verstraeten.

Osemindvajsetletni David Štarkel in leto mlajši nosilec treh bronastih kolajn s prvenstva stare celine Jorre Verstraeten sta stara znanca. Na uradni tekmi sta se do danes pomerila le leta 2016 v Lignanu, ko je še v mladinski konkurenci slavil Štarkel. A skupaj sta na številnih pripravah, zato sta dobro poznala prednosti in slabosti.

Belgijec, letos tretji na grand slamu v Parizu, je bil v dvorani Morača nevaren že v prvem napadu in si pripravljal priložnost v parterju. Po minuti in pol pa mu je uspel met za vazari. Po tem se je odprl tudi varovanec Filipa Leščaka iz bistriškega Impola, imel redke priložnosti in iskal izenačenje, a je Verstraeten spretno kradel čas predvsem s poskusi v parterju. Ob izteku borbe, ko je Štarkel šel na vse ali nič, je tekmecu uspela še tehnika za juko.

"Veliko sva na pripravah skupaj. On ve, kaj delam jaz, jaz, kaj dela on. Skrivnosti ni bilo in obema je bilo jasno, da bo borba težka. Vedel sem, kaj moram delati, taktika je bila 'pobirati' njegovo desno roko, kar mi je uspevalo, on pa je kasneje izkoristil mojo drobno napako, nato pa spretno zavlačeval v parterju," je po tekmi povedal Štarkel.

Slovenski reprezentant je razkril, da je bil letos z Belgijcem skupaj na pripravah na Češkem in Madžarskem. "Na Madžarskem me je na prvem treningu razmetal, ko sem spremenil taktiko, sem ga dobil jaz," je še dejal Štarkel.

Odločila je situacija v parterju

"Odločila je situacija v parterju, ko sta se tekmovalca že dvigala. Belgijec je takrat izkoristil svoj trenutek. David je res začel malo rezervirano, nato je sodnik sodil akcijo, ki je bila precej na meji. Po tem se je David odprl, napadal, Belgijec pa je spretno spremenil taktiko in obdržal prednost. To z vsemi svojimi uspehi, bil je tudi peti na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah, seveda zna," pa je dodal Leščak in poudaril, da ob mejni sodniški oceni nikakor ni šlo za napako sodnice na blazini.

V četrtek na tatamiju Kaja Kajzer

V četrtek bo v Podgorici v kategoriji do 63 kg nastopila olimpijka Kaja Kajzer, lani v Zagrebu srebrna v kategoriji do 57 kg, letos pa že zmagovalka velike nagrade v Linzu v novi težnostni kategoriji. Njena tekmica v prvem nastopu bo tretja nosilka Avstrijka Lubjana Piovesana. Ta je bila letos že tretja na grand slamu v Bakuju, lani pa se je na evropskem prvenstvu v Zagrebu borila za bron, kjer jo je ugnala kasnejša slovenska olimpijska prvakinja Andreja Leški.

Kot ena od favoritinj se spet izpostavlja šestkratna svetovna prvakinja Clarisse Agbegnenou. Ta bo po EP imela nov premor, saj se pripravlja na rojstvo drugega otroka, njen cilj pa je tudi šesti naziv najboljše na stari celini. Prva nosilka pa je nizozemska svetovna prvakinja Joanne Van Lieshout.