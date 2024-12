"Janjin talent je nesporen, a še bolj kot to občudujem njeno delovno etiko, stremljenje k popolnosti, proces trdega dela, predvsem pa njeno ponižnost in dobrosrčnost. Delal sem s številnimi športniki, tudi najboljšimi v svojem športu, a nihče med kariero ni bil tako ponižen, kot je ona. Upravičeno ste tako ponosni nanjo," je z nasmeškom na obrazu v superlativih o najboljši plezalki na svetu in novi-stari športnici leta v Sloveniji Janji Garnbret za Sportal dejal vodja ekipe formule 1 Haas F1 Ayao Komatsu, ki se je na povabilo Korošice udeležil gala prireditve Športnik leta 2024.

Še pred dnevi se je Ayao Komatsu kot šef ekipe Haas F1 mudil na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju, v torek pa v Gallusovi dvorani pospremil, kako je Janja Garnbret še petič prejela nagrado za najboljšo športnico Slovenije.

Čeprav mu delo ni dopuščalo, da bi prav dolgo ostal na sončni strani Alp, saj je že naslednji dan odpotoval v Veliko Britanijo, ljubitelj plezanja ni želel zamuditi prireditve, na kateri je bila znova okronana 25-letna Korošica, pri kateri ne občuduje le njenih rezultatskih uspehov, pač pa predvsem človeško plat.

"Gre res za Janjo Garnbret? Je res tukaj? O, moj bog!"

Tkanje japonsko-slovenskega prijateljstva se je začelo nikjer drugje kot v plezalnem centru. "Kamorkoli grem, gredo moji plezalni čevlji z menoj (smeh, op. a.). Nič drugače ni bilo, ko sem bil zaradi dirke formule 1 v Singapurju. Odšel sem v plezalni center, ki pa je bil zaprt, tako da sem se napotil v drugega, kjer mi je tamkajšnji menedžer rekel, da bom lahko plezal le do določene ure. Ko sem odhajal, sem videl, zakaj. Tam je bilo obvestilo, da je tu Janja. Vprašal sem jih: 'Gre res za Janjo Garnbret? Je res tukaj? O, moj bog!'. Navdušen sem bil. Občudujem jo že dolgo. Tako smo se spoznali," je v pogovoru za Sportal Komatsu orisal prvo snidenje, po katerem je Korošico začel ceniti še bolj.

Janjo Garnbret je spoznal v plezalnem centru na Japonskem. Foto: Ana Kovač

"Janjo in Romana (Janjinega trenerja Romana Krajnika, op. a.) sem nato povabil na grand prix formule 1. Zdelo se mi je prav, da ju povabim. Od srečanja nisem pričakoval veliko, a ko sem jo spoznal, se mi je zdelo, kot da se poznava že 15 let. Janja je preprosto izjemna oseba. Na eni strani dvakratna olimpijska prvakinja, ki je zmagala na ogromno tekmah, osvojila vse mogoče, na drugi strani pa predvsem tako preprosta in sijajna oseba. Upravičeno ste tako ponosni nanjo. Težko si predstavljam, da bi lahko imeli boljšega ambasadorja športa."

Janja v družbi Komatsuja na lanski dirki v Abu Dabiju:

Z Janjo tudi na trening

O dvakratni olimpijski prvakinji in njenem trenerju govori z nasmeškom in v superlativih. Foto: Ana Kovač Japonec si je v družbi dvakratne olimpijske prvakinje nadel tudi plezalke in se podal v steno.

"Naslednja dirka je bila na Japonskem, ona pa je tam trenirala oziroma bila na plezalnem dogodku, ki se ga je udeležilo ogromno navijačev. Plezanje je na Japonskem zelo priljubljeno. Ljudje jo imajo tam – kot drugje – zelo radi, nori so nanjo. Ko sem pristal na Japonskem, sem prejel Romanovo sporočilo, ali želim priti na plezanje. Takoj sem bil za. Skupaj sva trenirala, bilo je odlično," nam je s širokim nasmeškom o slovenskem plezalnem duetu razlagal 48-letnik, ki je od takrat večkrat obiskal Slovenijo.

Delovna etika, želja po popolnosti, trdo delo, Romanov pristop, ponižnost

Ko smo ga vprašali, kaj je tisto, kar pri Janji najbolj občuduje, je kot iz topa ustrelil, da gre za preplet različnih vidikov, med katerimi ob Janjini osebnosti ne pozablja na Krajnikov doprinos k uspehom.

"Njena delovna etika, perfekcionizem, odločenost, žrtvovanje, predvsem pa dobrosrčnost so izjemni." Foto: Reuters

"Eno je njen talent, ki je nesporen, a še bolj kot to občudujem njeno delovno etiko, stremljenje k popolnosti, proces trdega dela. Še nikoli nisem videl osebe s toliko talenta in takšno delovno etiko. Nekateri športni zvezdniki se radi obdajo z ljudmi, ki jim govorijo, kar želijo slišati. No, pri njej ni tako. Roman je "neusmiljen" (smeh, op. a.), ne govori ji tistega, kar želi slišati, pač pa pove tako, kot stvari stojijo. Ničesar ne olepšuje. Je odličen trener, ona pa je za uspeh pripravljena žrtvovati ogromno. Za dosego ciljev je pripravljena iti skozi bolečino, skozi trdo delo. Njena delovna etika, perfekcionizem, odločenost, žrtvovanje, predvsem pa dobrosrčnost so izjemni. Še enkrat bom poudaril, kako ponižna, kako preprosta je. V Singapurju me je že ob prvem pogovoru kar malo presenetila, saj poznam svet šampionov, svetovnih prvakov ... Delal sem s številnimi profesionalnimi športniki, tudi najboljšimi v svojem športu, a nihče med kariero ni bil tako ponižen, kot je Janja. Morda so postali ponižni po karieri, a med njo niso bili. A ona je preprosto taka oseba," je z izbranimi besedami o slovenski šampionki povedal Komatsu.

Japonec ne pozablja na pomembnost doprinosa trenerja Romana Krajnika. Foto: www.alesfevzer.com

Zaradi Janje je znanje o slovenskih športnikih za zdaj razširil na preostale plezalce, na prireditvi pa spoznal, da ima Slovenija malo morje odličnih športnikov tudi v drugih disciplinah. Ne dvomimo, da bo v prihodnosti slišal še za koga od njih, saj je obljubil: "Še se vrnem v Slovenijo."

A pred naslednjo vrnitvijo ga čakajo službene obveznosti, po 22. decembru nekaj zasluženega božično-novoletnega oddiha, nato pa že priprave na novo dolgo sezono. Komatsu je zaradi spletenih slovensko-japonskih vezi večkrat obiskal Slovenijo in to ni bil njegov zadnji obisk, pravi. Foto: Ana Kovač

