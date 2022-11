Svetovni prvak Evenepoel navijače nagovoril s posebnim obvestilom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni kolesarski prvak Remco Evenepoel bo v letu 2023 tekmoval na prvi veliki tritedenski preizkušnji, Dirki po Italiji, so v današnji izjavi za javnost potrdili v njegovi ekipi Quick-Step Alpha Vinyl. Dvaindvajsetletni Belgijec je letos postal skupni zmagovalec Dirke po Španiji.

Za Remcom Evenepoelom je sanjska sezona. V letu 2022 je dosegel petnajst zmag, slavil je na dirkah, kot sta Liege-Bastogne-Liege in klasika San Sebastian, osvojil pa je tudi dve etapi na Vuelti, ki jo je prvič končal kot skupni zmagovalec. Vsem uspehom je dodal naslov svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu v Wollongongu v Avstraliji. Zdaj se je odločil za nov cilj, zmagati na svojem drugem "grand touru", Dirki po Italiji, ki je lani ni končal.

Na ogledu trase Gira

Belgijec bo 6. maja na startni črti uvodnega kronometra ob jadranski obali v Fossacesia Marini pripravljen na spopad s slovitim italijanskim krogom. Prihodnje leto bodo kolesarji prevozili vsega skupaj 3.448 kilometrov v 21 etapah, premagati bodo morali 51.300 višinskih metrov, podali pa se bodo tudi na Monte Bondone, Tre Cime di Lavaredo in Svete Višarje (Monte Lussari).

"Trenutno sem v Italiji, kjer si ogledujem traso. Želel bi podati posebno obvestilo, leta 2023 bom vozil na Dirki po Italiji. Resnično, zelo se veselim tega, in to bo posebna izdaja, saj bom nosil svojo mavrično majico," je Evenepoel potrdil v videoposnetku, ki ga je posnel v Amalfiju in objavil na Instagramu svoje ekipe. Belgijec je trenutno v Italiji, kjer si v družbi športnega direktorja Davideja Bramatija ogleduje del trase Gira.

"Opravljam nekaj pregledov trase, se zabavam skupaj z Bramo in upam, da se kmalu vidimo tukaj v Italiji. Upam, da boste vsi prišli gledat mene in celotno ekipo, ker upamo, da bomo spet zelo dobri," je še dejal.

Primož Roglič je leta 2019 Giro končal na 3. mestu. Foto: Anže Malovrh/STA

Kako se bo odločil Roglič?

Kot navaja portal Cyclingnews, Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) ne bo med morebitnimi tekmeci Evenepoela v Italiji. Slovenec pa je že potrdil, da bo julija želel prevzeti naslov na Touru od Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma).

Prav tako še ni jasno, ali bo Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) mogoče prepričati, da se vrne na Giro, kjer je leta 2019 zasedel skupno tretje mesto.

Dirka bo slovenski meji najbližje v 20. etapi, ko bo potekal kronometer iz Trbiža na Svete Višarje.

Rožnata pentlja se bo še petič v zgodovini končala v italijanski prestolnici, Rimu, 28. maja.