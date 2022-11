Zdravniki potrjujejo, da so težave za njim, pred seboj ima poseben cilj

Matej, kateri je bil v letu 2022 za vas najsrečnejši trenutek in tisti, ki vas je v kolesarskem svetu najbolj potrl?

Najbolj odmeven uspeh je bila zmaga na mojem prvem spomeniku Milano-Sanremo. To so bile od nekdaj moje sanje. Najbolj žalosten je bil slab nastop na Dirki po Franciji. Želel sem dobro nastopiti in pokazati življenjsko pripravljenost, ki sem jo čutil na dirki. Ni se izšlo. Na koncu se je izkazalo, da sem imel precej resne zdravstvene težave med dirko. Prebolel sem mononukleozo in covid-19 hkrati. K sreči bolezni nista pustili posledic in se že veselim naslednje sezone.

Športniki ne radi poveste, kateri so vaši cilji za naslednje obdobje. Kaj ste imeli dejansko zastavljeno za letošnje leto?

Spomladanske klasike z osrednjim ciljem Milano-Sanremo, kjer smo želeli izkoristiti tehnično inovacijo-potopno sedežno oporo. Dirka po Franciji je bila naslednja v vrsti, a se je žal izjalovila, nato pa še svetovno prvenstvo, na katerem zaradi bolezni sploh nisem mogel nastopiti.

Velika zmaga Mateja Mohoriča na klasiki Milano-Sanremo Foto: Guliverimage

Kako spodbudno je v luči 2023 za vas, če izvzamemo letošnjo bolezen in težave, da ste uspeli osvojiti spomenik, in sicer dobro tempirali formo pred dirko Tour de France?

Mislim, da so te težave za menoj. Zdravniki to potrjujejo. Veselim se trdega dela čez zimo, ki me bo pripeljalo do naslednje sezone. Veliko je detajlov, na katerih lahko delaš, jih izboljšaš. Ti te pripeljejo na višjo raven. To delamo vsi hkrati. Kolesarstvo je zato vsako leto na višji ravni. Ne smeš stati na mestu in se preveč ozirati na pretekle dosežke. Moraš delati naprej.

Kateri je morda vaš osrednji cilj za naslednjo sezono? Večkrat je bilo že govora o prestižni klasiki na kockah Pariz-Roubaix?

Nekako se res veselim povratka na to dirko. V letošnjem letu sem bil zelo blizu. Odmevnega rezultata na koncu ni bilo. Drugo leto bom bolj odločen.

Matej se veseli leta 2023. Foto: Vid Ponikvar

Ali so tudi na tej klasiki možne kakšne tehnične novosti na kolesu, s kakršno ste presenetili na italijanski preizkušnji Milano-Sanremo?

Mislim, da imamo v ekipi Bahrain-Victorious, če ne najboljše, ene izmed najboljših materialov, ki se uporabljajo. Rekel bi, da imamo rahlo tekmovalno prednost.

Kolesarji veliko garate, trdo delate, tudi v nemogočih razmerah, nato pa se čez noč lahko zgodi scenarij, kot se je pri Sonnyju Colbrelliju, ki ima srčno aritmijo in je moral predčasno končati kariero. Kako gledate na svojo kariero v luči tega, sploh ker je bil vaš moštveni kolega pri Bahrain-Victorious?

Takšne zgodbe bolijo. V primeru Sonnyja še toliko bolj, ker sva zelo dobra kolega. Večinoma sva bila v sobah skupaj. Težko je sprejeti. On še ni sprejel oziroma težko sprejema, da ne bo mogel dirkati z nami. Vseeno bo verjetno ostal vključen v našo ekipo. To je življenje. Ceniti moraš stvari, ko so, ker nikoli ne veš, kdaj bo konec.