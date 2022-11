Pogačar dobil nov vpogled v svet #video

Številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar je na slavnostni podelitvi nagrad za najboljše kolesarje pri nas v Sloveniji, kamor je prišel z dopusta v Kolumbiji, dal vedeti, da ga bodo tudi leta 2023 naprej gnali najvišji cilji. V prvi vrsti zmaga na Dirki po Franciji. "Mislim, da sem še bolj motiviran glede uspehov kot pred vstopom na najvišjo raven tekmovanja. Vidim, kaj vse je mogoče. Pred vstopom si nisem predstavljal nič takega. Želje so bile manjše. Te sem že presegel. Cilji so višji. Vem, da se jih da doseči," izpostavlja član UAE Emirates, ki bi rad tudi prihodnje leto nastopil na domači dirki Po Sloveniji.

Tadej Pogačar je tako še tretjič zapored osvojil naziv najboljšega kolesarja v Sloveniji. Leta 2020 si je nagrado delil s Primožem Rogličem, ki ga na slavnostni prireditvi na Ljubljanskem gradu ni bilo.

"Zagotovo se te takšna priznanja dotaknejo. Tovrsten dogodek, ki sem se ga udeležil praktično vsako leto, mi veliko pomeni. Sploh ker je v domačem okolju, z družino … Prejeti nagrado je vedno v veselje," poudarja Pogi.

Kaj vse je Tadej Pogačar osvojil leta 2022 februar

3 zmage – etapi na Dirki po Združenih arabskih emiratih in skupna zmaga marec

4 zmage – Strade Bianche, dve etapi na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in skupna zmaga junij

3 zmage – dve etapni na dirki Po Sloveniji in skupna zmaga na dirki julij

3 zmage – tri etapne zmage na Dirki Po Franciji september

1 zmaga – Dirka na VN Montreala oktober

2 zmagi – Tre Valli in Dirka po Lombardiji

Član UAE Emirates je obenem tudi najboljši kolesar na svetu in je v iztekajočem se letu spisal marsikatero pravljico. Veselil se je 16 zmag. Konstantno formo je kazal vse od februarja naprej. Najprestižnejša zmaga je bila zaključna na Dirki po Lombardiji, ki spada med pet kolesarskih spomenikov. Veliki met na tej italijanski klasiki mu je uspel drugič zapored. Dirko po Franciji je s tremi etapnimi zmagami končal na drugem mestu za Jonasom Vingegaardom, odmevala pa je tudi zmaga na Strade Bianche, kjer je uprizoril solo vožnjo.

Lakota je še večja

Jasno je, da bo v novo koledarsko leto vstopil na prvem mestu Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Okoli božiča bo podrl tudi rekord Rogliča, ki je v preteklosti na lestvici kraljeval 75 tednov zapored.

Pogačar s staršema, partnerico Urško in agentom Alexom Carrero (povsem levo). Foto: Vid Ponikvar

Pred štirimi leti si je začel utirati pot v karavani WorldToura. Kot član UAE Emirates je nanizal številne vrhunske dosežke, med katerimi najbolj izstopata dve skupni zmagi na Dirki po Franciji. Še vedno je zelo lačen zmag: "Mislim, da je lakota še večja. Vidim, kaj vse je mogoče. Pred vstopom si nisem predstavljal nič takega. Želje so bile manjše. Te sem že presegel. Cilji so višji. Vem, da se jih da doseči," razlaga Pogačar, ki se ni mogel opredeliti, na kateri točki kariere je: "Morda sem povsem na vrhu, morda nisem. Bomo videli iz dirke v dirko, ali se da izboljševati ali je to to. Želja je, motivacija je. Skušal bom biti nenehno boljši."

Bo postal nesporen kralj slovenskih cest? Nato bi rad osvojil še francoske.

Z odgovornimi za njegov kolesarski razvoj je nenehno v stiku in se pogovarjajo, kam ga bo pot vodila v prihodnjem letu. Od 10. do 21. decembra bo z ekipo na pripravah v Španiji, kjer bo že znanega več. Program dirk bi lahko bil zelo podoben letošnjemu. Osrednji cilj bo Tour de France, najverjetneje pa ga bomo spet videli na dirki Po Sloveniji, kjer bo naskakoval tretjo zaporedno zmago – to do zdaj ni uspelo še nikomur. Hkrati bi postal tudi nesporen kralj slovenske kolesarske pentlje in prvi v zgodovini s tremi zmagami.

Ob pogledu na etapno zmago na Touru. Foto: Vid Ponikvar

"Želim si, da bi nastopil pri nas in na Touru. Bomo videli, kako se bo na koncu izšlo. Dirka Po Sloveniji in Dirka po Franciji sta eni izmed mojih najljubših," priznava 24-letni kolesar, ki bo prihodnje leto na dirki vseh dirk spet napadal prvo mesto, ki ga je moral letos drugič zapored braniti, vendar je moral tokrat priznati premoč Vingegaardu: "Mislim, da mi to bolj ustreza. Braniti je vedno težje. Težko je. Želim si napadati in poskušati prevzeti vodstvo. Letošnje drugo mesto zame ni poraz. Še vedno sem dobil tri etape in belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Če je to poraz, je to najboljši način za poraz na dirki. Prihodnje leto bomo šli na Tour de France močnejši, bolj lačni s ciljem osvojiti ga. Upam le, da ne bomo imeli toliko smole kot letos."

V Kolumbiji užival in se odločil, da se bo tja še vrnil

Z Urško sta uživala v Kolumbiji. Cilji, ki niso izpolnjeni, ga ženejo naprej in motivirajo iz dneva v dan. "Dokler bom imel takšne cilje, kot jih imam, me bo gnalo, da bom treniral in skušal biti čim boljši," pravi Pogačar, ki je zadnje dni na povabilo Rigoberta Urana preživel v Kolumbiji s partnerico Urško Žigart: "V Kolumbiji sem doživel marsikaj, od kolesarskih do pevskih navijačev. Videl sem tamkajšnjo naravo. Nov vpogled v svet sem dobil. Zelo sem užival, videl nove stvari. Želim se vrniti v Kolumbijo."

Morda pa Pogija letos vseeno še vidimo tekmovati. Po pripravah v Španiji se bo vrnil v Slovenijo, kjer bo v božičnem času organizirana dirka v ciklokrosu. Lani se je na njej že preizkusil in zmagal. "Forme še ni. Zelo malo bom na kolesu za ciklokros. Dan pred dirko ali celo na dan dirke se bom odločil, ali bom nastopil," je sklenil številka 1 svetovnega kolesarstva.