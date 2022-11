Kljub temu, da ga na dirki ne bo, se je oglasil javnosti

Primož Roglič je v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani dobrodelnega kolesarskega praznika BeKING v Monaku, ki bo v nedeljo, 27. novembra združila kolesarske šampione in kolesarske navdušence, vse z namenom podpiranja dobrodelnosti, je poudaril pomen varnosti v cestnem prometu. "Dobra vzgoja o varnosti v cestnem prometu je nujna za zagotavljanje medsebojnega spoštovanja," je prepričan 33-letni Slovenec.

Letos bo dirko v Monaku zaradi rehabilitacije po operaciji rame izpustil, in ne bo branil zmage na lanskem kriteriju, bo pa tam vseeno prisoten z družino, ki se bo čez nekaj mesecev povečala za še enega člana. Zanima ga namreč predvsem dobrodelna plat prireditve.

Roglič na lanski, premierni izvedbi dobrodelnega projekta BeKING v Monaku. Foto: Monaco Beking

"Zelo sem dovzeten za projekte, povezane z dobrodelnostjo," je zapisal. Tudi sam ima namreč fundacijo, ki se zavzema za pomoč ljudem v slabši socialni situaciji, pred kratkim je iz rok Tine Maze prevzel še sponzorstvo nad programom Botrstvo v športu.

"Prepričan sem, da lahko vsak prispeva k družbi z dobrimi deli in širjenjem pravega sporočila," sporoča Roglič. "Pomembno je biti dober zgled," dodaja nekdanji smučarski skakalec, ki otrokom, ki bi radi dirkali polaga na srce: Prva stvar, ki se je morajo otroci naučiti je medsebojno spoštovanje in spoštovanje prometnih pravil. Dobra izobrazba je bolj ključna kot kadarkoli prej. Otroci so prihodnost in zanje moramo dobro poskrbeti," poudarja Roglič, ki si želi, da bi se dobrodelnega dogodka tudi letos udeležilo veliko ljudi.

Dan bo razdeljen na dva dela, en del predstavlja dirka kriterij, ki bo potekal na isti cesti kot dirka formule 1, na njej pa se bosta tudi letos preizkusila lani drugouvrščeni Tadej Pogačar in Matej Mohorič, drug pa dobrodelna kolesarska dirka Pro-Am, ki bo združila profesionalne kolesarje in kolesarske navdušence. Svojo udeležbo je že napovedal sveže upokojeni Sonny Colbrelli. Velik poudarek bo tudi na najmlajših in njihovem spoznavanju s kolesom in cestnimi predpisi.

Večer bo rezerviran za gala prireditev, na kateri bodo povabljenci prispevali sredstva za Fundacijo monaške princese Charlene.

Preberite še: