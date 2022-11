Lora Roglič razkrila nosečniški trebušček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Primož Roglič svojemu kolesarskemu kolegu Rigobertu Uranu po eni izmed etapnih dirk po Španiji nehote povedal, da je njegova žena Lora ponovno noseča, je ta po dveh mesecih novico potrdila in na družabnem omrežju delila fotografijo lepo zaobljenega nosečniškega trebuščka.

"Morava se srečati in pogovoriti, moja žena je noseča," je poleti Roglič prišepnil svojemu kolesarskemu kolegu. Da se bo družina povečala in bo triletni Lev postal starejši bratec, je zdaj potrdila tudi Lora Roglič Klinc.

Na Instagramu je delila fotografijo nosečniškega trebuščka in v svojem zabavnem stilu pripisala: "Nekaj mi je padlo, pa se sekiram, samo itak ne morem pobrat."

Pod objavo so se zvrstile čestitke in pohvale, kako dobro je videti 32-letnica. Lori in Primožu se je leta 2019 rodil sin Lev, kdaj se bo družini pridružil še en član ali članica, pa za zdaj lahko le ugibamo.

Lora in Primož sta si večno zvestobo obljubila oktobra 2021 v krogu družine in prijateljev v Vili Vipolže v Goriških Brdih.