Primož Roglič se je poročil

Večno zvestobo sta si obljubila naš olimpijski šampion Primož Roglič in njegova izbranka Lora Klinc. Zaobljubo sta si izmenjala v krogu družine in prijateljev v Vili Vipolže v Goriških brdih.

Po neverjetni kolesarski sezoni, ko je tretjič zapored osvojil špansko Vuelto je Primož Roglič letu dodal še češnjo na vrhu torte. Z izbranko Loro Klinc se je namreč poročil na intimni poroki, ki ji je prisostvovalo približno 50 svatov, poroča portal Slovenske novice. Ženin Primož in nevesta Lora sta tudi starša dvoletnega Leva, pred poroko pa o njej nista javno govorila.

Poroka v prijetnem okolju

Dogodek se je odvil v manjšem krogu svatov, v Vili Vipolže v Goriških brdih, ki v sebi skrivajo tudi nekaj kolesarske simbolike, saj je ravno tam letos potekala trasa Gira D'Italia. Dogodka se je udeležil tudi Prmožev nekdanji trener Zvone Pograjc, ki je bil ženinova poročna priča.

Kdo je Primoževa Lora Klinc?

Primož Roglič in Lora Klinc sta par že dolga leta, še iz časov, ko se je on ukvarjal s smučarskimi skoki, poleti 2019 pa se jima je rodil sin Lev. Štajerka Lora je nekdanja odbojkarica in zaljubljenka v smučarski tek, sicer pa magistrica evropskih študij. Lani poleti je izdala svoj knjižni prvenec Kilometer nič, v katerem piše o tem, kako je videti življenje ob vrhunskem športniku in v vrtincu dirk, kakršne so Giro, Tour in Vuelta.

