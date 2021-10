Slovenskemu matematiku prestižna ameriška nagrada

Ameriško matematično združenje (AMS) je podelilo nagrado Levija L. Contanta v letu 2022, za članek »Pet korakov v sprejemanju konstruktivne matematike« Andreju Bauerju, profesorju računalniške matematike na Univerzi v Ljubljani, ki je postal prejemnik prestižne nagrade. Nagrada Levija L. Contanta je izjemno priznanje za najboljši ekspozicijski članek, objavljen v zadnjiih petih letih v Notices of the AMS ali Bulletin of the AMS.

»Bauerjev članek je uvod v konstruktivno matematiko, ki bralce popelje na voden ogled skozi vrtove konstruktivne matematike. Najprej poda osnovno predpostavko konstruktivne matematike, namreč da opustimo zakon o izključeni tretji možnosti, nato pa hitro razreši nekaj pogostih napak v njenem razumevanju. Članek zlagoma predstavi nekaj osnovnih idej konstruktivizma. V nadaljevanju Bauer bralca vodi skozi prve, otroške korake konstruktivne matematike, kjer že majhne variacije v formulaciji izrekov (sicer nezaznavne z nekonstruktivnega stališča) povzročijo velike spremembe. Čeprav je malo verjetno, da bo po prebiranju članka večina matematikov spremenila svoj osnovni način matematičnega delovanja, je zelo malo takih, ki jim članek ne bi predočil načina razmišljanja, ki ga do sedaj morda niso cenili – celo v povezavi z zadevami, za katere so mislili, da jih že razumejo. Vse to je opravljeno s pronicljivim humorjem in potrpežljivostjo. To je članek, čigar ideje bodo ostale z bralcem še dolgo po tem, ko ga je prebral," so ob objavi novice zapisali na spletni strani Ameriškega matematičnega združenja.

Profesor Bauer: Skupnost konstruktivne matematike, mi je dala več, kot ji bom lahko kadarkoli povrnil

»Resnično sem počaščen in hvaležen za nagrado Levija L. Contanta v 2022. Zahvaljejem se AMS, da je prepoznala trud, ki je bil vložen v članek, ter uredniku Marku Goreskyemu za prijazno in vztrajno spodbudo, ki me je vodila, dokler članek ni prevzel sprejemljive oblike. To je tudi dobra priložnost, da izrazim hvaležnost majhni, a trdoživi skupnosti konstruktivne matematike, ki mi je dala veliko več, kot ji bom lahko kadarkoli povrnil,« je ob tej nagradi dejal prof. dr. Andrej Bauer.

Podelitev nagrade bo 5. januarja 2022.