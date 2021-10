Umrl je partizan Anton Cizel

Vest, da je Cizelj umrl, je danes objavil avtor zadnjega intervjuja Jože Možina. Tako:

Žalostna vest -poslovil se je veliki Pričevalec povojnih pomorov partizan Cizel,poslovil se je mirno,spravljen z Bogom in ljudmi potem ko je izpovedal resnico. Hvaležni za njegovo iskrenost in pogum bomo neprecenljivo pričevanje ponovili v novembru na TVS1 https://t.co/Jzk2PhB1cz — Jože Možina (@JozeMozina) October 16, 2021

Partizan ni bil le Cizel. Vsa njegova družina je bila. V partizanih sta bila njegov oče in brat Milan, ta je padel. Okupatorji so zaprli tudi mamo in ji vzeli mlajšega sina, ki so ga poslali v Nemčijo. Nekdanji partizan je v zadnjem intervjuju menil, da sta bila Edvard Kardelj in Boris Kidrič "lumpa vseh lumpov". Povedal je, da pri množičnih povojnih pobojih ni bilo nobenega sojenja, in v pričevanju večkrat pokazal svojo globoko bolečino in travmo, ki po 76 letih ni usahnila. Povedal je: "Nikogar od žrtev ni nihče nič zaslišal, nič vprašal. Šus, pobili so jih. To je strašno boleče." Cizel je ujetnike spremljal na morišče v Hudo jamo, trikrat pa s Teharij v Mostec pri Brežicah. "Trikrat sem jih vodil kot vodnik, kot stražar. Na vsaki strani kolone so bili protitankovski jarki in tam so jih streljali … Ženske so jokale, bile so mlade, doma so imele otroke." Žrtve so bile slovenske narodnosti: "Bili so domačini, Slovenci. Prijeli so lahko kogarkoli, ne glede na krivdo. Zasliševanja ni bilo nobenega, sodišča ni bilo nobenega. Strel! Tako je bilo … Bile so Slovenke iz okolice Velenja in Slovenj Gradca. Vprašal sem jih: 'Zakaj so te zaprli?' 'Ne vem, ne vem …' je bil odgovor."

