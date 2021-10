Po končani letošnji sezoni, v kateri je nanizal vrsto izjemnih uspehov, se je kolesarski as Primož Roglič vrnil domov in v torek v Zasavju doživel topel sprejem.

Prihaja poroka

S koncem kolesarske sezone pa za Rogliča še ne bo konec vznemirjenja. Kot je včeraj poročal Sportal, se po Zagorju vse glasneje govori, da se bo Roglič kmalu poročil s partnerico Loro Klinc, s katero imata dveletnega sina Leva, Slovenske novice pa so objavile, da naj bi bila poroka že ta petek.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kdo je Lora Klinc?

Primož Roglič in Lora Klinc sta par že dolga leta, še iz časov, ko se je on ukvarjal s smučarskimi skoki, poleti 2019 pa se jima je rodil sin Lev. Štajerka Lora je nekdanja odbojkarica in zaljubljenka v smučarski tek, sicer pa magistrica evropskih študij. Lani poleti je izdala svoj knjižni prvenec Kilometer nič, v katerem piše o tem, kako je videti življenje ob vrhunskem športniku in v vrtincu dirk, kakršne so Giro, Tour in Vuelta.

Preberite intervju z Loro Klinc:

Medtem se je pred mesecem dni zaročil tudi Tadej Pogačar: