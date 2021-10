Veselica kar traja in traja: Roglič v domačem kraju doživel še en krasen sprejem #video

Letos je namreč 31-letni as zmagal na Dirki po Baskiji, osvojil zlato olimpijsko odličje v Tokiu v vožnji na čas, pa nato še tretjič zapored zmagal na tritedenski Dirki po Španiji in v zaključku sezone osvojil še enodnevni klasični dirki Giro dell'Emilia in Milano–Torino. Pred dnevi je sezono končal s četrtim mestom na kolesarskem spomeniku Il Lombardia. A mu tudi letos ni šlo vse čisto gladko.

Fotogalerija s sprejema (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Pravo kalvarijo je doživel na največji dirki leta, na francoskem Touru, ki ga je moral zaradi posledic več padcev končati že po deveti etapi.

Krajani so svojemu največjemu sinu pripravili krasen sprejem, zbrano množico zabava rock skupina Big foot mama, Roglič pa je skupaj z zagorskim županom Matjažem Švaganom položil temeljni kamen za nadaljevanje gradnje 10-kilometrske kolesarske steze, ki so bo imenovala po njem. Rogliču v čast so krajani pripravili še zlato kolo, ki ga bodo konec meseca postavili na vrh dimnika v Trbovljah.

"Vedno znova me presenetite vsi, ki pridete, še vedno se sprašujem, zakaj," je z značilno skromnostjo zbrane nagovoril Roglič in se zahvalil za podporo. "Kolajne in vse te stvari ostanejo, to je bil vsekakor trenutek, ki si ga bom zapomnil za vedno," pa je povedal o olimpijskem zlatu.

Roglič pa z družino sicer danes prebiva v Gameljnah in tako navdušuje tudi tamkajšnje ljubitelje kolesarstva, ki so ga že vzeli za svojega.

Preberite še: