Roglič: Belgijski kolesarji pod takšnim pritiskom kot skakalci v Sloveniji

Razume belgijske kolesarje

"Včasih se mi Wout Van Aert in Remco Evenepoel prav malo smilita. Pričakovanja v Belgiji so namreč tako visoka, da druga in tretja mesta navijačev preprosto ne zadovoljijo več. Vselej morata biti najboljša. To je povezano s tradicijo," je povedal 31-letni Zasavec in dodal, da so po vseh uspehih belgijskega kolesarstva tamkajšnji navijači očitno tudi malo razvajeni.

"Kot Slovenec imam v tem pogledu srečo," je še povedal trikratni zmagovalec Vuelte in olimpijski prvak v vožnji na čas: "Slovenija je dežela zimskih športov. Pod takšnim pritiskom, kot so danes mladi belgijski kolesarji, so pri nas mladi smučarski skakalci." Za moštvenega kolega pri Jumbo-Vismi Wouta Van Aerta je močno navijal pred televizijskim ekranom, ko je ta vozil kronometer na svetovnem prvenstvu, je še zaupal belgijskemu časniku. Roglič tudi meni, da je Van Aert trenutno najboljši kolesar za enodnevne dirke na svetu.

Jutri bo Roglič v Lombardiji napadal zmago. "Uživam v Italiji, sezona je bila dolga, dirke so naporne, a je pravi užitek tekmovati," pravi zmagovalec nedavnih dirk po Emiliji in Milano−Torino, o sobotni 239-kilometrski preizkušnji od Coma do Bergama pa pravi: "To je ena največjih dirk sezone in zato tudi zame zelo pomembna. Poskušal bom zmagati."

Z močnimi pomočniki proti izjemni konkurenci

Roglič bo imel že na 115. izvedbi "dirke padajočega listja" močno ekipo, pomagali mu bodo Novozelandec George Bennett, Avstralec Chris Harper, Danec Jonas Vingegaard ter Nizozemci Steven Kruijswijk, Koen Bouwman in Sam Oomen. Izjemno močna pa bo tudi njegova konkurenca.

Zasavcu bosta podvig poskušala preprečiti tudi Tadej Pogačar in Britanec Adam Yates, ki v zaključku letošnje sezone kaže izjemno formo. Foto: Guliverimage

Spet se bo v "slovenskem derbiju" spopadel z dvakratnim šampionom Toura Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), na štartu bo tudi svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), pa njegov mladi belgijski moštveni kolega Remco Evenpoel in Adam Yates (Ineos Grenadiers), Alejandro Valverde (Movistar), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Esteban Chaves (Team BikeExchange), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Vincenzo Nibali, Bauke Mollema (oba Trek-Segafredo) ...

S klasikami ima še nekaj težav

"Vsi začnemo z ničle. Smo pa videli, da se napadi začnejo že zelo zgodaj. Pričakujem, da bo tudi v soboto tako. V pravih trenutkih moramo biti spredaj, za dober izid pa potrebujemo tudi nekaj sreče. Imamo močno ekipo, in dirke se že veselim," je še povedal Roglič, priznal pa je tudi, da s klasikami še nima prav veliko izkušenj: "Te enodnevne dirke so vse zelo specifične, nekajkrat jih moraš odpeljati, da veš, kaj je treba storiti za zmago. To mi včasih povzroča nekaj težav."

V zaključku sezone Roglič ne trenira več prav veliko, formo pa vzdržuje le še z dirkami: "V tem delu sezone to lepo deluje."

