Zgodovinar in svetnik na kolesu, ki se je podpisal pod senzacijo #video

Na eni najbolj brutalnih izvedb dirke Pariz−Roubaix se je že v prvi uri dirkanja priključil skupini 31 ubežnikov, na čelu karavane pa vztrajal vse do cilja na kultnem velodromu Roubaix, kjer je pogumno poskusil s šprintom, a se je na koncu moral sprijazniti s premočjo letos izjemnega Italijana Sonnyja Colbrellija.

Nekaj minut po razpletu dirke je bil 22-letni Belgijec seveda razočaran. Priložnost za zmago je bila blizu kot še nikoli prej.

"Trenutno sem razočaran, še posebej zaradi tega, kako sem izgubil zmago v šprintu. To bo težko prebaviti. Vem pa, da bom čez nekaj minut ali ur ponosen na to, kar sem dosegel," je dejal v krajšem pogovoru v ciljni ravnini.

"Vedel sem, da moram pred zadnjim ovinkom prvi poskusiti s šprintom, saj vem, da ta dva fanta (Colbrelli in Mathieu van der Poel, op. a.) zmagujeta v skupinskih šprintih. Ko sta pogledovala drug proti drugemu, sem prevzel pobudo in poskusil. V ovinku mi je sicer uspelo prevzeti vodstvo, na ravnini pa so me začeli grabiti krči in Colbrelli me je prehitel. Težko je biti drugi," je bil za kratek čas razočaran mladi Belgijec, a je bil že na novinarski konferenci po podelitvi granitnih kock in cvetja najboljšim bolj zbran in precej bolj zadovoljen s svojim dosežkom. "Vesel sem zaradi razpleta dirke. Videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost."

Mešani občutki po 2. mestu:

Med zgodovino in politiko še čas za kolo

In to bo gradil na več področjih. Poleg kolesarstva se namreč intenzivno posveča študiju zgodovine in funkciji občinskega svetnika stranke Open VLD (belgijske konservativno-liberalne flamske politične stranke) v Lochristiju, občini v provinci Vzhodna Flandrija, kamor je bil pri 18 letih presenetljivo izbran s kar 470 preferenčnimi glasovi. Vermeersch sicer zagotavlja, da so njegove politične ambicije strogo lokalno usmerjene.

Med kolesarske profesionalce je prestopil junija lani, ko je v ekipo svetovne serije Lotto Soudal napredoval iz njihove razvojne ekipe. Še pred tem je do marca 2018 dirkal za kontinentalno ekipo Pauwels sauzen - Vastgoedservice, v mladinskih kategorijah pa je tekmoval v ciklokrosu, kar mu je precej koristilo pri obvladovanju blatnih razmer na včerajšnji dirki.

Kolesarsko kariero je začel na kolesu za ciklokros. Foto: Guliverimage

Uspešen že v svoji prvi sezoni med profesionalci

Že v svoji prvi sezoni oz. polovici sezone med profesionalci je razkazoval svoj potencial. Postal je državni prvak v kategoriji do 23 let, na dirki Brussells Cycling Classic je osvojil 4. mesto, bil 5. na državnem prvenstvu v kronometru, 9. na dirki BinckBank Tour in 13. na dirki Gent−Wevelgem.

Tudi letos je opozarjal nase. V kronometrski etapi Dirke po Švici je zasedel 8. mesto in bil tretji na kronometru svetovnega prvenstva, v kategoriji do 23 let. Dobil je tudi svojo prvo priložnost na tritedenski dirki, in sicer na španski Vuelti, kjer je segel vse do 9. mesta v 2. etapi.

Foto: Guliverimage

Že od nekdaj navdušen nad tlakovanim poligonom

Do dirke Pariz−Roubaix je že od nekdaj gojil velike simpatije. Vsaj enkrat v karieri si je želel stopiti na zmagovalni oder dirke, ki jo nekateri kolesarji obožujejo, drugi pa enako močno sovražijo.

Vermeersch vsekakor sodi med prve. "Dirka mi ustreza, seveda pa si nisem mislil, da bom že na svojem prvem nastopu osvojil drugo mesto. Sicer pa mislim, da sem ustvarjen za klasike. Sodim med malo močnejše fante in že zdaj vem, da nikoli ne bom dober na klancih," je 193 centimetrov visoki in 85 kilogramov težki mladenič razlagal po dirki.

Foto: Guliverimage

Jezdil na valu adrenalina

Priznal je, da ga je včeraj izdatno gnal adrenalin. "Večino dirke sem vozil v ospredju, na tlakovanih odsekih sem bil vedno med prvimi. Ob cesti je bilo ogromno belgijskih navijačev, ki so klicali moje ime. Večji del dneva sem imel kurjo polt," je povedal po dirki, na kateri je bil eden redkih, ki mu dež, blatne ceste in mraz ustrezajo.

"Nisem med tistimi, ki jih hitro zebe. Mraz mi ne predstavlja nobenih težav, dež pa je zgolj stanje duha. Če ga sprejmeš, potem ti ne predstavlja težav. V bistvu imam take razmere rad, kajti v preteklosti sem bil vajen takih razmer. Dobro poznam občutek, ko guma nima nobenega oprijema. Kljub temu bi enkrat želel okusiti Pariz−Roubaix tudi v suhih vremenskih razmerah. Na štartu sem bil še posebej motiviran, saj rad vozim v dežju. Zaradi dirke v dežju sem bil še trikrat bolj motiviran," je priznal kolesar iz Genta, ki računa, da bo aprila prihodnje leto spet stal na štartni liniji v mestu Compiègne.

Tudi takrat bo termin dirke prestavljen. Tokrat za spremembo ni kriva pandemija covid-19, ampak predsedniške volitve v Franciji. Dirka, ki ji "ljubkovalno" rečejo tudi "Severni pekel", bo na sporedu 17. aprila 2022. V koledarju bo zamenjala termin še z eno pomembno in zelo priljubljeno dirko, nizozemsko Amstel Gold Race.

