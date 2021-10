Deignanovi zgodovinska zmaga v severnem peklu, Bujakova 43.

Ženske so svojo preizkušnjo začele v Denainu, tam opravile nekaj krajših krogov, nato pa jih je čakalo 18 tlakovanih odsekov na poti do Roubaixa.

Dirka bi sicer morala biti na vrsti že drugi konec tedna aprila, a so jo organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na prvi konec tedna oktobra.

Ženske so dolgo čakale na priložnost, da se pomerijo na slovitih granitnih kockah severa Francije, preizkušnjo pa je zanesljivo dobila Deignanova. Za 45. zmago v karieri je napadla že na prvem tlakovanem odseku 81 km pred koncem, si nabrala neulovljivo prednost in se na slovitem velodromu v Roubaixu vpisala v zgodovino kot prva zmagovalka ženske različice "severnega pekla."

Vosova (Jumbo-Visma), ki je bila pretekli konec tedna srebrna na svetovnem prvenstvu v Flandriji, je za zmagovalko zaostala 1:17 minute, Longo Borghinijeva, sicer moštvena kolegica Deignanove, pa 1:47 minute.

