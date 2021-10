Uradna razgrnitev trase 105. izvedbe Gira d'Italia je sicer napovedana za prihodnji mesec, že zdaj pa je znanih nekaj koščkov, ki se bodo v kratkem zložili v mozaik.

105. Giro se bo začel na petek

Za zdaj je znano, da se bo Giro začel v petek, 6. maja 2022, in da bodo kolesarji na dirki imeli skupno tri proste dneve in ne dveh, kot je to običajno, saj bo veliki štart dirke v tujini, so sporočili organizatorji, agencija RCS Sport.

Karavana Gira se bo skozi naše konce zapeljala 27. maja 2022. Foto: Guliverimage

Ti. Grand Depart bo najverjetneje gostila Budimpešta, atraktivno glavno mesto Madžarske, kjer naj bi po nekaterih podatkih izpeljali uvodni kronometer ter dve ravninski etapi. Štart v Budimpešti je bil predviden že za leto 2020, a ko je bila dirka zaradi epidemije prestavljena na oktober, prečkanje meja pa zaradi omejitev pri potovanjih močno oteženo, so se organizatorji odločili, da tudi štart izpeljejo na italijanskih tleh.

Madžarska ali Slovaška?

Poleg Madžarske se kot prizorišče velikega začetka Gira omenja tudi Slovaška.

Do zdaj so štart rožnate karavane gostili že v Izraelu, na Nizozemskem, Danskem in Irskem. Zanimivo je, da se bodo prihodnje leto vse tritedenske dirke začele izven matične domovine. Štart Dirke po Franciji bo v Kopenhagnu na Danskem, španska Vuelta pa se bo začela v Utrechtu na Nizozemskem.

Cilj 105. izvedbe Dirke po Italiji bo v areni v Veroni, tako kot leta 2019, ko je Primož Roglič dirko končal na 3. mestu. Foto: Guliverimage

Dirka po Italiji se bo prihodnje leto končala zadnjo nedeljo v maju, torej 29. maja. Najverjetneje s kronometrom v veronski areni, tako kot leta 2019, ko je Giro dobil Ekvadorec Richard Carapaz, Primož Roglič pa je dirko končal na 3. mestu, kar je bila prva slovenska uvrstitev na zmagovalni oder ene od tritedenskih dirk.

27. maj 2022

Kljub skopim podatkom v zvezi s prihodnjo izvedbo Gira je že zdaj znano, da bo v petek, 27. maja 2022, Giro spet prečkal Slovenijo.

Večji del bo potekal po kobariški občini, je za Sportal potrdil župan občine Kobarid Marko Matarjurc. Povedal je, da so prvi neuradni pogovori s predstavniki organizatorja stekli že v začetku junija, kar je bilo le nekaj dni po gostovanju rožnate dirke v Goriških brdih in Novi Gorici, ki se je v značilno rožnato barvo obarvala 23. maja, na prizorišče dirke pa privabila množice navijačev.

Karavana Gira se bo 27. maja 2022 zapeljala skozi kobariško občino. Foto: Jošt Gantar, vir: www.slovenia.info

"Glede trase lahko povem le, da bo prečkala mejni prehod v Učji, se spustila do Žage ter se nadaljevala proti kraju Trnovo ob Soči, Kobarid in naprej do Idrskega na Livek in Livške Ravne ter Kolovrat ter se prek sedla Solarji vrnila v Italijo," je sporočil župan Matajurc.

Za razliko od letošnje trase, ko so kolesarji kar trikrat obkrožili Brda, kar je bila izjemna priložnost za vse ljubitelje kolesarstva, da v dogajanju uživajo dlje časa, se bodo čez slovensko mejo prihodnje leto najverjetneje zapeljali samo enkrat.

Kolovrat nad Kobaridom. Foto: Jošt Gantar

Štart in cilj 19. etape za zdaj še nista znana, je pa tržaški časnik Il Picollo konec septembra poročal, da se bo etapa najverjetneje začela v obmorskem letovišču Lignano, končala pa v romarskem središču Castelmonte oz. Stari Gori nad Čedadom, le nekaj kilometrov zahodno od slovensko-italijanske meje.

Kot možni cilj 19. etape se omenja romarsko središče Castelmonte oz. Stara gora nad Čedadom. Foto: Aconcagua

Na vprašanje, kdo je najbolj zaslužen za to, da bo rožnata dirka spet obiskala naše kraje, župan Matajurc ni imel odgovora, je pa izpostavil, da je k temu nedvomno veliko pripomogel podžupan Mestne občine Nova Gorica Simon Rosič, ki je bil letos tesno vpet v organizacijo Gira na območju Nove Gorice.

Se spomnite navijaškega praznika, ki so ga ljubitelji kolesarstva 23. maja letos pripravili v Goriških brdih? Foto: Ana Kovač

Župan Matajurc predvideva, da je tudi njihov obisk Nove Gorice in Brd pred prihodom Gira v Slovenijo pripomogel k še večjemu zanimanju za kraje znotraj kobariške občine. "Novo Gorico in Brda smo obiskali z več kot 100 let staro Kadorno. Poželi smo veliko pozornosti in zanimanja," je povedal župan.

Na vprašanje, ali pri trasiranju sodelujejo tudi Slovenci, v uradu kobariškega župana niso mogli odgovoriti.

Foto: Ana Kovač

Povedali so še, da sodelujejo z Mestno občino Nova Gorica in njenim podžupanom ter Občino Brda in obema zavodoma za turizem, ki so "dokazali, da so odlični gostitelji tovrstnih športnih dogodkov."

V Kobaridu se zavedajo, da je gostovanje take dirke izjemna promocijska priložnost, ki jo nameravajo zgrabiti z obema rokama. "K pripravi vseh aktivnosti bomo pristopili takoj, ko bomo prejeli uradno potrditev trase," so nam še povedali v Kobaridu.

Za zdaj je o štartni listi še preuranjeno govoriti, je pa dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar že večkrat izjavil, da se enkrat želi preizkusiti tudi na Giru.