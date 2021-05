"Lažje je zadeti na lotu, kot dobiti tako etapo" #foto

Vam je breme, ki ga prinaša organizacija ene od etap tako velike dirke že odpadlo z ramen?

Da, ko je skozi cilj pripeljal še zadnji kolesar in ko smo bili obveščeni, da na progi ni bilo nesreč, če seveda izključimo skupinski padec v prvem delu trase na italijanski strani. Na kratko, lepo je bilo in vesel sem, da se je vse gladko izteklo.

Rok Lozej je bil kot tehnični direktor slovenske etape Gira eden od pomembnejših členov te organizacije na slovenskih tleh. Foto: Ana Kovač

Od 43 kilometrov na slovenskem ozemlju jih je kar 39 potekalo po Goriških brdih. Kako je sploh mogoče, da je Slovenijo doletel tak scenarij, trije krogi po Brdih? Idealno za promocijo kraja.

Res je, to je neverjetno. Če povem po pravici, je lažje zadeti na lotu, kot dobiti tako etapo.

Tukaj moram izpostaviti Edyja Rejo (nekdanjega nogometaša, vrhunskega nogometnega trenerja, danes selektorja Albanije in ambasadorja kandidature Gorice in Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025) in Enza Cainera (pristojnega za organizacijo etap Gira v Furlaniji - Julijski krajini, op. a.) ter organizatorje Gira, ki so nam zaupali.

Seveda ne smem pozabiti niti na ekipo dirke Po Sloveniji, ta v naše kraje prihaja čez tri tedne, torej Bogdana Finka in Uroša Šilarja, ki sta stala za nami.

Borili smo se, in to zelo, da smo del etape speljali tudi skozi Novo Gorico, pa ne zato, ker nam organizatorji ne bi zaupali, ampak ker sprva niso vedeli, kje bo start 15. etape, in je bilo veliko odvisno od kilometrov v etapi.

Sprva je bilo mišljeno, da bi bila etapa dolga kar 220 km. Ko je bilo jasno, da bo Gradež gostil start dirke, to, da smo dirko pripeljali tudi v Novo Gorico, ni bila več težava.

Pod črto, fantastična etapa, krasno vzdušje in pohvale tehničnega dela organizacije, ki ni imela niti ene pripombe.

Menda so obstajali dogovori, da bi bil cilj etape v Novi Gorici oz. na meji z Gorico.

Želja je bila, ampak tehnični pogoji niso omogočali protokola, da bi na tam postavili cilj. Smo pa si izborili, in to je v svetu kolesarstva skoraj nemogoče doseči, da je bil tri kilometre pred ciljem postavljen leteči cilj (na Trgu Evrope, op. a.), kar je velika potrditev in tudi nagrada nam kot organizatorjem ter znak zaupanja.

Kdo je predlagal tri kroge po Goriških brdih? Slovenci ali Italijani?

Sam vzpon sta izbrala Edy Reja in Enzo Cainero, pri preostalem, torej, kako bo speljan krog, kdaj in kje bo speljan skozi Italijo in nazaj, ali bo to na Neblem ali Plešivem, pa smo sodelovali tudi mi, prav tako pa smo izrisali tudi novogoriški del.

Obstajala je možnost, da bi dirka potekala namesto skozi italijanski del, torej Oslavje, čez Osimsko cesto, kar bi imelo simbolni pomen. A je Giro tam že potekal, zato so se organizatorji odločili, da gre etapa skozi Italijo in se nato vrne v Slovenijo, kar je bilo pozitivno, saj je etapa tako večkrat prečkala državno mejo in s tem predstavljala nekakšen simbol povezovanja.

Domačinov verjetno ni bilo težko motivirati, da so se tako množično odzvali in okrasili svoje domove oz. kotičke ob cesti.

Ne samo domačinov, ampak kar vse Slovenije, ki se je v nedeljo znašla tukaj. Po nekaterih ocenah je bilo v nedeljo v Brdih kar 50 tisoč obiskovalcev.

To je ocena tehničnega direktorja Gira, ki je bil letos že 15. leto zapored na dirki in ve, o čem govori. Dirko smo iz avta spremljali skupaj, in med drugim je izjavil, da razen na najbolj zahtevnih gorskih etapah ob koncu tedna, na navadni etapi še ni videl toliko ljudi. Neverjetno. Ne vem, kdaj se bo kaj takega ponovilo. Ljudje živimo za druženje, smo socialna bitja in komaj čakamo, da epidemija mine.

Na katerem delu trase ste imeli najbolj kurjo polt?

Mislim, da na prvem vzponu na Cerovo, še huje pa je bilo dan pred tem, na sobotni kontroli proge, ko sem videl, kako so se domačini izkazali z okraševanjem vasi. Ko si sam v avtu, postaneš res čustven. Sam ob vsem tem čutim nepopisno veselje − kaj nam je uspelo in kako smo motivirali ljudi, da so se tako množično odzvali na obisk Gira.

Kaj je treba storiti, da bo Giro ponovno zavil v Slovenijo? Govori se, da se to lahko zgodi že prihodnje leto.

Na kolesarsko dirko ne bomo čakali do drugega leta, že danes začnemo Brda in Gorico barvati v zeleno. Prihaja namreč dirka Po Sloveniji. Naslednje tri tedne Gorica in Brda živijo za zeleno barvo.

Zelena kolesa napoveduje gostovanje kolesarske dirke Po Sloveniji na Goriškem. Predzadnja etapa dirke se bo začela v Ajdovščini in končala na Sveti gori nad Novo Gorico.

To že, kaj pa Giro, kdaj bo spet prečkal Slovenijo?

Ne bomo rekli, da drugo leto, bo pa zagotovo prej kot v 20 letih.

