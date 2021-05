Tudi Tratnik padel: Poletel sem čez par kolesarjev

Slovenski kolesar Jan Tratnik danes v deloma slovenski etapi dirke po Italiji od Gradeža do Gorice ni bil med ubežniki. Ti so v obmejnem delu mesta na italijanski strani obračunali za etapno zmago, pripadla pa je Belgijcu Victorju Campenaertsu. Tratnik je bil že v začetku etape udeležen v padcu, v katerem je bilo udeleženih 30 kolesarjev.

Pri nesrečnem dogodku vsega dva kilometra po začetku preizkušnje v Gradežu si je 31-letni Idrijčan poškodoval koleno.

"Smola, udeležen sem bil v tem hudem padcu, koleno je malce otečeno. Od začetka ni bilo ravno videti dobro, tudi sam sem moral do zdravnika. Ko je bil kaos in smo začeli še enkrat, pa ni bilo prave moči za pobeg," je za Radio Slovenija dejal član Bahrain Victoriousa.

Emanuel Buchmann, Jos van Emden and Natnael Berhane are out of the Giro after a mass crash



Details 👇 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2021

"Poletel sem čez par kolesarjev"

"Od starta smo imeli veter v hrbet in smo kolesarili tudi 70 km/h. Ravno pet pozicij pred mano sta dva kolesarja zapela. Vse se je zgodilo v trenutku in kar nekaj nas je padlo. Imel sem nekaj sreče, da se ni kdo vame zaletel od zadaj. Poletel sem čez par kolesarjev. Zaenkrat kaže, da je prišlo le do udarca v koleno, po pregledih pa bomo videli, kako bo," je trenutek padca ocenil Tratnik.

Dirko so morali v začetku etape predčasno končati Nemec Emanuel Buchmann, sicer šesti v skupnem seštevku, Eritrejec Natnael Berhane, Nizozemec Jos van Emden in Portugalec Ruben Guerreiro.

"Rad bi se zahvalil vsem, tudi navijači so mi dali nekaj moči, da me ni toliko bolelo. Zagotovo bom jutri na kolesu." Foto: Guliverimage

Upal, da bo etapa bolj umirjena

V cilj etape je Tratnik pripeljal z glavnino, ki si je vzela "prost dan" pred ponedeljkovo kraljevsko etapo od Sacileja do Cortine d'Ampezzo. "Po eni strani sem upal, da bo etapa bolj umirjena, ker me je bolelo koleno, ampak nato je bilo bolje. Malce smole sem imel, žal," je še dejal v soboto drugouvrščeni v etapi na sloviti Zoncolan.

Karavana je sicer v današnji etapi nekaj čez 15. uro obiskala Slovenijo in se podala na krog po Brdih. Po celotnem delu slovenske trase, še posebej na vzponu na Gornje Cerovo, se je zbralo ogromno slovenskih pristašev kolesarstva, ki so popestrili dogajanje ob prvem obisku Gira v Sloveniji po 17 letih.

Tratnika je ob cestah pozdravilo ogromno slovenskih navijačev odetih v rožnate majice in slovenske zastave. "Rad bi se zahvalil vsem, tudi navijači so mi dali nekaj moči, da me ni toliko bolelo. Zagotovo bom jutri na kolesu," je pogovor za Radio Slovenija končal Idrijčan.