Dan, ki so ga slovenski ljubitelji kolesarstva (pre)težko čakali #video

15. etapa Dirke po Italiji, ki je kolesarsko karavano trikrat peljala čez s soncem obsijano kuliso Goriških brd, bi se zlahka primerjala z najbolj epskimi gorskimi etapami v sosednji Italiji ali Franciji. Navijači iz vse Slovenije so kolesarjem pripravili spektakel, kot so si ga po dveh tednih 'plezanja' po Italiji zaslužili. Tudi vreme je (skoraj) zdržalo.

15. etapa Gira se je danes nekaj čez 13. uro začela v sončnem Gradežu in se malo po 17. uri in prevoženih 147 kilometrih v močnem nalivu končala na Travniku v italijanski Gorici.

Vmes se je zgodilo marsikaj, žal tudi grd padec na začetku etape, v katerem se je lažje poškodoval edini preostali slovenski kolesar na Giru Jan Tratnik, predvsem pa je bil to dan, ki ga slovenski ljubitelji kolesarstva še ne bodo tako kmalu pozabili. Kot bi se ta dan vsi zbrali v Brdih ...

Foto: Ana Kovač

Zbirno mesto: klanec za Gornje Cerovo

Staro, mlado in še mlajše. Na kolesih, peš, tisti najbolj srečni z avtodomi in kombiji. S slovenskimi trobojnicami v rokah, obteženi s six-packi hmeljevega napitka, gajbicami ali vrečkami češenj in dežniki za vsak slučaj, so že od zgodnjih dopoldanskih ur iskali najboljše kotičke na vzponu Gornje Cerovo, najbolj zahtevnem delu današnje 15. etape Gira, kjer ni bilo varnostnih ograj, tako da so navijači karavano spremljali povsem od blizu.

Giro v Sloveniji (foto: Ana Kovač)

Med najbolj vztrajnimi, ki so svoj v dom na štirih kolesih, predelan kombi, parkirali tik na začetku vzpona, je bila tudi družina Kerčmar iz Cerkna, ki je v Goriška brda tako kot številni navijači, ki so okupirali sleherni kotiček turističnih namestitev v tem delu Slovenije, pripotovala že sinoči. Oče, mama in dve deklici pogosto v živo spremljajo kolesarske dirke, letošnje poletje si bodo v živo ogledali tudi Dirko po Franciji, kjer bosta, če se bo razpletlo po slovenskih željah, osrednji vlogi zopet odigrala prvi in drugi kolesar lestvice UCI Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Družina Kerčmar se je na ogled Gira pripeljala iz Cerknega. Foto: Ana Kovač



Le nekaj deset metrov višje so ovinek zasedli navijači Jana Tratnika, enega od včerajšnjih glavnih junakov etape s ciljem na Zoncolanu, ki pa danes po padcu na začetku etape, ki je spet terjala nove odstope, ni igral vidnejše vloge v ospredju. V skupini odlično razpoloženih navijačev v črnih majicah z napisom Grande Syuk (Tratnikov vzdevek, op. a.), izpisanih v barvah italijanske zastave, sta bila tudi Janova starša Srečko in Erika, dekle Urša ter nekdanji profesionalni kolesar Valter Bonča, ki je tudi sam dvakrat vozil na Giru.

Erika, Srečko in Urša - starša in dekle Jana Tratnika. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Manjkalo ni niti tujih navijačev, čeprav so bili zaradi ukrepov na državnih mejah kakopak v manjšini. Naleteli smo na skupino Italijanov z Gabrielom na čelu, ki je še dan prej navijal na Zoncolanu, in Slovaka Zdeneka, ki se lahko pohvali z zavidljivo zbirko kar 300 kolesarskih dresov, med katerimi je najbolj ponosen na drese Petra Sagana. Na vprašanje, kdo je na Slovaškem trenutno večja športna zvezda, Sagan ali smučarska kraljica Petra Vlhova, zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, je izstrelil kot iz topa, da Sagan, saj je bil najboljši kar trikrat zapored, medtem ko je letošnja prva dama alpskega smučanja veliki kristalni globus osvojila šele prvič.

Navijača Petra Sagana. Foto: Ana Kovač

In ko smo ravno pri lastnici velikega kristalnega globusa ne moremo mimo njenega nekdanjega trenerja Livia Magonija. Tudi Italijan je bil danes na delu trase, ki vodi na Gornje Cerovo. Svoj avtodom je spretno umestil tik ob cestišče, pozornost pa sta zbujala predvsem otroka pred vozilom, ki sta glasno tolkla na bobne in tolkla na zvonec, medtem ko ju je on spremljal z navijaško piščalko. Trener, ki je do največjih uspehov pomagal tudi Tini Maze, bo v novi sezoni bdel nad smučarskim razvojem najboljše slovenske veleslalomistke Mete Hrovat.

Navijal je tudi nekdanji trener Tine Maze Livio Magoni, ki se z novo sezono vrača v slovenski smučarski tabor. Bdel bo nad smučarskim razvojem Mete Hrovat. Foto: Ana Kovač

Za pravo 'štimungo' ob progi so skrbeli fantje iz glasbene zasedbe Prava stvar, ki so se z Dolenjske v Brda zapeljali že zarana, vrhunsko parkirišče tik ob trasi pa našli povsem po srečnem naključju, ter glasbeni DJ, ki je na sredini klanca vrtel slovensko in hrvaško glasbo tistega tipa, ki kar kliče po ritmičnem poskakovanju. Če je ta dodatno zalit z opojno substanco, gre še toliko lažje ...

Ansambel Prava stvar v akciji že navsezgodaj ... Foto: Ana Kovač

Domačini so Goriška brda oblekli v rožnato barvo (foto: Ana Kovač)

Zgodb je bilo seveda še in še, in to je bil dan, ki si ga bodo v Goriških brdih in Novi Gorici še dolgo spominjali. Morda tudi zaradi turističnega obiska, ki si ga obetajo od prenosa na športni televiziji Eurosport.

Foto: Ana Kovač

Rožnato bo kmalu zamenjala zelena

In če je bilo v Brdih in Novi Gorici še danes vse v znamenju rožnate barve, jo bo že kmalu zamenjala zelena. Zelena je namreč barva zmagovalne majice na dirki Po Sloveniji, ki se bo v te konce vrnila že čez slabe tri tedne.

Predzadnja etapa (12. junij), s predznakom kraljevska, se bo namreč začela v Ajdovščini in končala na Sveti gori nad Novo Gorico. Morda prav s Tadejem Pogačarjem v zelenem.