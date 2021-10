Kot je pripovedoval v cilju na kultnem velodromu v Roubaixu, kjer ga je čakala še peščica navijačev, je včeraj prejokal več kot v zadnjih dveh letih skupaj. Kljub temu, da je vedel, da ne bo ujel časovne zapore (zmanjkalo mu je 18 minut, v cilj je pripeljal 40 minut za zmagovalcem Sonnyjem Colbrellijem) in potemtakem na dirki ne bo uvrščen, je v nemogočih razmerah vztrajal.

Tom Paquot reached the Roubaix velodrome as the last rider (OTL +40:17). He rode 150 km on his own, 50 of which were without food. Paquot thought 30 times he would stop, but the head said no. #ParisRoubaixhttps://t.co/n8sqPB1fzf — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) October 3, 2021

Zadnjih 150 kilometrov dirke, ki so jo včeraj otežile vremenske razmere (mraz, dež, blatne luže, ki so še dodatno otežile vožnjo po tlakovanih odsekih trase), je 22-letnik iz ekipe Bingoal-Pauwels Sauces WB prevozil sam.

"Vsaj 30-krat sem mislil, da bi odnehal, a mi glava ni dovolila. 150 kilometrov sem prevozil sam, zadnjih 50 kilometrov brez hrane. Pet kilometrov pred ciljem sem prejokal več kot v zadnjih dveh letih skupaj," je razkril ob prihodu v cilj.

Amazing ride, Tom. We were so glad to welcome you at the velodrome. 👏🏽pic.twitter.com/0kYfiiij6l — cauz. (@cauz_) October 3, 2021

Ni bil edini, ki je zgrešil časovni limit, a je vsaj pripeljal do cilja. Med deseterico, ki jih je pometla časovna metla, je bil tudi eden od favoritov za zmago, svetovni podprvak na cestni dirki, Nizozemec Dylan van Baarle iz ekipe Ineos Grenadiers, ki mu je do časovne zapore zmanjkalo 50 sekund.

tom paquot is the true warrior of the day https://t.co/Uhs7RQ1eeV — i miss roubaix (@veromussillon) October 3, 2021

Še precej več, kar 65 kolesarjev, je včeraj odstopilo. Med tistimi, ki imajo v statistiki vpisano DNF (Did Not Finish), so tudi znana imena, vključno s slovenskim državnim prvakom Matejem Mohoričem (Bahrain-Victorious), nekdanjim svetovnim prvakom Madsom Pedersenom iz ekipe Trek-Segafredo, Nilsom Polittom (Bora-Hansgrohe) in moštvenim kolegom Tadeja Pogačarja Matteom Trentinom (UAE Team Emirates).

