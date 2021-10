Roglič v svojem svetu: Enkratno

Za dirko Milano-Torino velja, da je najstarejša enodnevna klasika in ima zaradi tega poseben pomen. Do današnjega dne ni še nobenemu Slovencu uspelo prvemu prečkati ciljne črte.

V ožjem krogu favoritov sta bila Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je v soboto že osvojil Giro dell'Emilia, in Tadej Pogačar (UAE Emirates). Dirka dolga 190 kilometrov je postala napeta že dobrih 60 kilometrov pred ciljem, ko se je glavnina razbila na tri dele. V prvi skupini sta bila tudi slovenska kolesarja, ki sta skupaj začela prav tako zaključni vzpon Superga nad Torinom (4,9 kilometra, povprečni naklon 9,1 odstotka, z najbolj strmim odsekom pri 14 odstotkih).

Najbolj aktiven na njem je bil Adam Yates (Ineos Grenadiers), ki je naredil dodatno selekcijo. Pri prvem napadu je šel Roglič za njim, a je Pogačar nekoliko trenutkov pozneje še našel priključek, ki pa ni trajal dolgo. Yates je spet skočil in videti je bilo, da se je otresel tudi Rogliča.

Od leta 2016 nanizal 60 zmag, Pogačar vedel, da bo po torkovi dirki težko

Član nizozemskega moštva je kmalu pospešil in se podal v boj za prestižno zmago. "Noge so bile dobre. Cel dan smo bili v dobrem položaju. Na klancu smo bili zraven. Malenkostno mi je zmanjkalo ekstra moči. Po včerajšnji dirki je normalno. Četrto mesto je dobrodošlo za Lombardijo. Verjamem, da lahko dobro dirkamo. Pokazali smo, da smo v dobri formi. Bomo videli v soboto," je po dirki razlagal Pogačar, ki je bil na koncu četrti, kar je dober rezultat, če gledamo, kako aktiven je bil že na torkovi preizkušnji Tre Valli Varesine - njegov moštveni kolega Jan Polanc je končal kot 52.

Tudi Tadej Pogačar je poizkušal, vendar mu je na koncu zmanjkalo nekaj moči, kar je bilo pričakovano, saj je dan pred tem že odpeljal dirko. Foto: Guliverimage

Vse oči so bile medtem uprte v Yatesa in Rogliča. Britanec je napadel še 400 metrov do cilja. Za kratek čas se je uspel odlepiti od Rogliča, ki mu ni ostal dolžan in v zaključku v velikem slogu prikolesaril do 60. profesionalne zmage, kar je izjemen uspeh v tako kratkem času – član Jumbo-Visme je od leta 2016 naprej.

"Žival je, neverjeten je. To je njegova 60. zmaga v zadnjih petih letih. Brutalno," je govoril komentator na Eurosportu. Njegovim dosežkom in preskoku iz smučarskih skokov se čudi vsa kolesarska srenja.

Pred slovenskima šampionoma še sobotni spektakel

"Rezultat je enkraten, vreme je bilo super, dirka tudi. Za nas je bilo težko. Zadnji krog je bil peklenski. Na koncu sem imel noge za dober zaključek," je ob prihodu v cilj govoril slovenski šampion, ki je vedel, da bo Yates skušal še tretjič napasti: "Težko je. Nikdar ne veš, kaj ti je ostalo v nogah za zaključni udar. Včasih se izide, včasih ne. Danes mi je uspelo. Sledil sem mu, nato ga prehitel. Super vesel sem s predstavo in predstavo celotne ekipe. Delali smo že od začetka, držali beg pod nadzorom."

Primož Roglič se je veselil 60. zmage v dresu Jumbo-Visme. Foto: Guliverimage

A sezone še ni konec. V soboto bo sledil zaključni spektakel. Kolesarje čaka peti spomenik, ki sliši na ime Dirka po Lombardiji. Slovenska kolesarska šampiona se lahko pohvalita, da sta enega že osvojila. Roglič je bil najhitrejši na Liege-Bastogne-Liege lani, Pogačar letos.

Pred kolesarji bo kar 239 kilometrov pekla s približno 4.500 višinskimi metri. Čas je torej za nov kolesarski šov.