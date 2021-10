Primož Roglič v velikem slogu do zmage na najstarejši klasiki

Podrobno Milano - Torino:

CILJ - V zaključnem šprintu je Primož Roglič še enkrat pokazal, da je kralj tovrstnih zaključkov in v velikem slogu kot prvi Slovenec osvojil najstarejši enodnevno klasiko na svetu. Prva izvedba je bila že daljnega leta 1876. To je za Rogliča že 60. profesionalna zmaga. Tadej Pogačar je osvojil četrto mesto. V šprintu je bil od njega hitrejši Joao Almeida.

0,4 km do cilja - Adam Yates se skuša otresti Primoža Rogliča

1,3 km do cilja - Primož Roglič in Adam Yates se bosta udarila za zmago. Tadej Pogačar bo, kot kaže, osvojil tretje mesto. Za vodilnim dvojcem zaostaja 16 sekund.

1,7 km do cilja - Primož Roglič in Adam Yates imata 17 sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem in druščino.

2,6 km do Zaključek dirke bo na griču Superga nad Torinom. V zadnji klanec bodo kolesarji grizli dvakrat. cilja - Primož Roglič je bil videti že odpisan, nakar je potegnil in za seboj pustil Pogačarjja in Almeido ter našel priključek z Adamom Yatesom.

2,7 km do cilja - Adam Yates je vroč danes. Spet je skočil, tokrat je pustil za seboj vse.

2,9 km do cilja - Tadej Pogačar je uspel najti priključek. Ob Adamu Yatesu in Primožu Rogliču je še Joao Almeida.

3,2 km do cilja - Adam Yates ne popušča, sledi mu le Primož Roglič. Tadej Pogačar popušča.

4 km do cilja - Šest kolesarjev je skočilo, med njimi tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. V ospredju te skupine je Adam Yates. V skupini so še Alejandro Valverde, Michael Woods in Joao Almeida

4,8 km do cilja - iz skupine odpada aktualni svetovni prvak Julian Alapihlippe.

4,9 km do cilja - Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick Step) je začel z zaključnim vzponom. njegova prednost je 25 sekund, a je težko verjeti, da bo zdržal do konca.

9 km do cilja - Primož Roglič in zimzeleni Alejandro Valverde se pogovarjata v skupini, ki se bo potegovala za zmago. Kaj sta se velikana kolesarstva dogovorila, vesta le ona.

10 km do cilja - sloviti grič Superga nad Torinom (4,9 kilometra, povprečni naklon 9,1 odstotka, z najbolj strmim odsekom pri 14 odstotkih) bo prišel na vrsto še enkrat. Povsem na koncu. Takrat se bo vnel zaključni boj za zmago. Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick Step) ima le še 10 sekund prednosti. Lovi ga skupina približno 20 kolesarjev. V njej sta tudi slovenska favorita Tadej Pogačar in Primož Roglič.

14 km do cilja - Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick Step) ima 14 sekund prednosti.

19 km do cilja - skočil je Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick Step). Nazadnje je zmagal pred 273 dnevi. Pred njim je spust s Superge, nakar bo sledila krajša vožnja po ravnini in še enkrat vzpon na Supergo nad Torinom.

22 km do cilja - enajst kolesarjev je le še v ospredju, med njima tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. Med znanimi so še Julian Alaphilippe, Chris Froome, Michael Woods, Alejandro Valverdo, Rafal Majka ...

23 km - Kolesarji so začeli s prvim od dveh vzponov na Superga nad Torinom.

26 km do cilja - Bo glavnina ujela skupino s slovenskima kolesarjema? Le še 20 sekund zaostaja.

31 km do cilja - 22 sekund ima še Pogačarjeva in Rogličeva skupina prednosti.

35 km do cilja - 25 kolesarjev je v ospredju, med njimi tudi slovenska aduta za zmago Tadej Pogačar in Primož Roglič. Glavnina zaostaja 40 sekund.

47 km do cilja - Glavnina je zaostala za skupino kolesarjev, ki se je odločila, da pritisne pedala. Med njimi so tudi Tadej Pogačar, Primož Roglič, Julian Alaphilippe, Alejandro Valverdem, Michael Woods … Pred glavnino imajo 48 sekund prednosti. Skupina šestih ubežnikov je ujeta.

64 km do cilja - glavnina se je razdelila v tri dele. V uvodni sta tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič.

70 km do cilja - Prednost ubežnikov je le še 1:30. Kolesarji se počasi približujejo ključnemu delu. Dvakrat se bodo povzpeli na sloviti grič Superga nad Torinom (4,9 kilometra, povprečni naklon 9,1 odstotka, z najbolj strmim odsekom pri 14 odstotkih), ki ga bodo kolesarji premagali dvakrat. "Finalni vzpon je zelo težak. Zgodovinski predznak ima. Vesel sem, da sem tukaj," je povedal slovenski adut Tadej Pogačar. "Lepa dirka, zlasti finale. Dobra dirka bo, da vidim, kako se bo izšlo. Za nas je odličen zaključek," pa je povedal aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe.

72 km do cilja - nič novega, glavnina nadzoruje naskok šesterice ubežnikov, ki znaša 2:36.

86 km do cilja - ubežna skupina, ki še vedno šteje šest kolesarjev (Juri Zanotti (BCF), Oier Lazkano (CJR), Mattia Frapporti (EOK), Joan Bou (EUS), Kevin Vermaerke (DSM) in Davide Orrico (Thr), ti vsaj na papirju nimajo večje možnosti za uspeh, povečuje prednost. Pred glavnino ima že več kot tri minute prednosti.



Natanko 100 km do cilja - povprečna hitrost karavane je 45.669 km/h.

110 km do cilja - karavana se loteva vzpona na Zimone (4 km, 4.8-odstoten povprečni naklon). Šesterica ubežnikov ohranja prednost pred glavnino.



126 km do cilja - glavnina je nekoliko zmanjšala prednost ubežnikov. Ta zdaj znaša 2:40

4-time TDF champion @chrisfroome is making his #MilanoTorino debut 😎



He spoke at the start about his team’s ambitions for the race 🎥👇

_____@MiTo1876 @TeamIsraelSUN pic.twitter.com/VqIhYoXqiE — Velon CC (@VelonCC) October 6, 2021

140 km do cilja - "To je posebna dirka. Zaključek je zelo težak. Naredili bomo vse, da bomo prišli do dobrega rezultata," je pred današnjo dirko dejal Primož Roglič.

147 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 3:17. Med favoriti za današnjo zmago sta tudi slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki imata za seboj izvrstno leto.

162 km do cilja - v begu imamo šesterico kolesarjev. Juri Zanotti (BCF), Oier Lazkano (CJR), Mattia Frapporti (EOK), Joan Bou (EUS), Kevin Vermaerke (DSM) in Davide Orrico (Thr) imajo 2:40 prednosti pred glavnino.

12.45 – Pozdravljeni, danes je na vrsti dirka Milano-Torino v dolžini 190 km, na kateri nastopajo trije Slovenci – Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar in Jan Polanc (oba UAE Emriates).

Na štartu je tudi svetovni prvak Julian Alaphilippe. Foto: RCS Sport