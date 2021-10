Tadej Pogačar bo sezono končal na prvem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na današnji posodobljeni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) ostal na prvem mestu in bo tudi v leto 2022 vstopil na vrhu. Drugouvrščeni Belgijec Wout van Aert je namreč že sklenil sezono. Tretje mesto še naprej zaseda Primož Roglič, tudi zmagovalec zadnje Dirke po Emiliji.

Enaintridesetletni Roglič je po zmagi na Dirki po Emiliji nekoliko izboljšal točkovni zbir in ima trenutno 3.449 točk. Drugi van Aert jih ima 4.507 oziroma 121 manj od Pogačarja. Belgijec na dirki Pariz-Roubaix s sedmim mestom ni osvojil dovolj točk, da bi prehitel 23-letnika s Klanca pri Komendi.

Pogačarja, dvakratnega zmagovalca Toura, čakajo še tri preizkušnje do konca sezone. Foto: Guliverimage

Pogačarja, dvakratnega zmagovalca Toura, sicer čakajo še tri preizkušnje do konca sezone. Danes bo nastopil na dirki treh dolin Vareseja, v sredo pa bo tako kot Roglič tekmoval na dirki Milano-Torino. V soboto nato sledi še zadnji vrhunec sezone, ko bosta oba Slovenca med favoriti na zadnjem spomeniku sezone, Dirki po Lombardiji.

Med prvo deseterico ima Slovenija še enega kolesarja, Mateja Mohoriča na desetem mestu. Ta je na dirki Pariz-Roubaix odstopil, potem ko je na polovici preizkušnje predrl zračnico, kasneje pa se ni več mogel vrniti v skupino najboljših.

Med najboljšimi 500 kolesarji so še štirje Slovenci. Jan Polanc je izgubil 58 mest in je 226., Jan Tratnik je prav tako izgubil nekaj mest in je 317., Luka Mezgec je 444., Kristjan Hočevar pa 499.

Primož Roglič trenutno zaseda 3. mesto. Foto: Guliverimage

Na lestvici držav vodi Belgija

Na lestvici držav vodi Belgija, ki ima 14.309 točk, druga je Francija (10.946), tretja pa Slovenija (10.653).

Med ekipami je vodstvo pred koncem sezone prevzelo moštvo Deceuninck-Quick-Step, sledita pa Ineos Grenadiers in Jumbo-Visma.

* Lestvica Ucija (5. oktober):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 4628 točk

2. Wout van Aert (Bel/Jumbo Visma) 4507

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo Visma) 3449

4. Julien Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick-Step) 2925

5. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Fenix) 2691

6. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 2576

7. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain Victorious) 2548

8. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-Step) 2084

9. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 2068

10. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1897

...

226. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 269

317. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 196

444. Luka Mezgec (Slo/Team Bikeexchange) 132

499. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 115

...