Koštomaj ve, kako so slovenski smukači spet lahko odlični #video

Če izboljšajo štartne številke, bo več konstantnosti. In nato lahko presenetijo tudi na olimpijskih igrah, o pripravah in pričakovanjih pred novo sezono razlaga trener moške reprezentance v hitrih disciplinah Grega Koštomaj.

V sezonah 2015/2016 in 2016/2017 je Boštjan Kline z dvema zmagama in enim drugim mestom nakazal vzpon slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah, nato se je rezultatska krivulja obrnila navzdol. Zadnje štiri sezone so pobirali točke drobtinice. Edini preblisk se je zgodil na uvodnem smuku lanske zime, ko je Martin Čater senzacionalno zmagal v Val d'Iseru.

"Nadaljevanje pa ni bilo, kot smo si želeli. Na koncu sezone je sicer bilo nekaj boljših nastopov. Upam, da je ta negativna orientacija pozabljena in da bodo fantje vsaj podobno uspešno začeli novo sezono. Trudimo se za to. Malce več smo trenirali tehnično obarvano in upam, da bo to obrodilo sadove," je pogovor za Sportal začel glavni trener moške ekipe za hitre discipline Grega Koštomaj. Nekdanji trener Ilke Štuhec je januarja 2020 nasledil Petra Pena. Njegovi prvi želji: več konstantnosti in boljše štartne številke. "Fantje štartajo bolj z zadnjimi številkami, kar je v naši disciplini velika razlika. Upam, da nam bodo vremenske razmere naklonjene, da bomo lahko tekmovali v vsaj približno enakovrednih pogojih."

Tekmovalce v hitrih disciplinah prve tekme čakajo konec novembra. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Priprave dobre, ne pa idealne

Priprav v Argentini zaradi protikoronskih omejitev niso mogli izpeljati. "Želeli smo si v Argentino, sem pa imel pripravljen tudi rezervni načrt v sodelovanju z Ilkino ekipo v Švici. Na koncu res nismo mogli odpotovati na južno poloblo. Ostali smo na evropskih ledenikih, kjer pa smo imeli dobre pogoje, srečo z vremenom. Na to se ne moremo izgovarjati. Fantje so v redu trenirali," o pripravah v Saas Feeju razlaga Koštomaj. "Imeli smo sicer nekaj težav. Boštjan je imel covid-19, Martin je imel smrt v družini in sta izpustila nekaj treningov. Ampak načeloma je slika dobra. Mislim, da fantje dobro smučajo. Zdaj pa nas še čaka finale priprav, da si okrepimo samozavest, samozaupanje. Da bomo konec novembra samozavestno stali na štartu."

Po četrtkovi predstavitvi reprezentanc Smučarske zveze Slovenije v Planici so odpotovali v Italijo. V Val Senalesu ta konec tedna izvajajo malo zahtevnejši veleslalomski trening. "Nato imamo v programu še šest dni ledenika v Pitztalu. Enajstega novembra pa potujemo v Ameriko, kjer imamo še en teden treninga pred začetkom tekmovanja, 23. novembra pa je načrtovan prvi uradni trening v Lake Louisu." V kanadskem Skalnem gorovju bo na sporedu prvi od kar 11 smukov za točke svetovnega pokala.

Zadnjih šest smukaških sezon Boštjana Klineta: 2021: 17 točk, 42. v seštevku

2020: brez točk

2019: 4 točke, 57. v seštevku

2018: 24 točk, 36. v seštevku

2017: 230 točk, 10. v seštevku (ena zmaga)

2016: 185 točk, 17. v seštevku (eno drugo mesto)

Kline je zamenjal smuči

Koštomajeva glavna aduta za visoke uvrstitve bosta Čater in Kline. Pri 29 oziroma 30 letih bi morala biti v najboljšem obdobju. Preboj naprej to sezono Koštomaj pričakuje še od Mihe Hrobata, ki ima iz svetovnega pokala za zdaj najboljšo uvrstitev iz superveleslaloma, 16. mesto. Poudarimo še, da se je za pomembno spremembo pred novo sezono odločil Kline. Smuči Nordice je zamenjal s Salamonovimi. "Boštjan je zamenjal opremo in za zdaj kaže super. Če ga vprašate, je zelo zadovoljen. Tudi pri Mihi vidimo bistveno boljše smučanje, veliko manj težav je z ravnotežjem. In tudi zato pozitivno zremo v novo sezono." Na tekme se bo po težki poškodbi kolena in ličnice poskušal vrnitvi Klemen Kosi. Poškodoval se je decembra lani, ta konec tedna bo prvič stopil nazaj na smuči.

Zadnjih šest smukaških sezon Martina Čatra: 2021: 111 točk, 17. v seštevku (ena zmaga)

2020: 12 točk, 50. v seštevku

2019: 43 točk, 27. v seštevku

2018: 59 točk, 24. v seštevku

2017: 10 točk, 46. v seštevku

2016: brez točk

Konkretne cilje so v reprezentanci za zdaj obdržali zase. Je pa jasno, kaj je vrhunec sezone: februarske olimpijske igre. "O Pekingu smo se pogovarjali in s fanti smo oblikovali interne cilje. Gremo po poti, ki smo jo začrtali. V središču je Peking, pričakovanja in napetost se bodo stopnjevali. A najprej moramo izboljšati številke, da bi imeli v Pekingu enakovredne pogoje za nastop. Potem pa lahko tam ambiciozno štartamo in upam, da presenetimo," pogovor sklene Koštomaj.