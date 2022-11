Oglasil se je Roglič: Še kakšen mesec in grem spet na kolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič se je javil na Instagramu, kjer je sporočil, da rehabilitacija po oktobrski operaciji rame poteka dobro in da se bo na kolo vrnil "čez kakšen mesec". S tem je demantiral pisanje nekaterih tujih medijev, da naj bi se udeležil dobrodelne dirke v Monaku konec novembra.

"Pozdravljeni, rehabilitacija poteka po načrtih," v kratkem videu sporoča 33-letni kolesarski zvezdnik iz Kisovca in nato previdno zakroži z levo ramo, ki so mu jo 10. oktobra operirali v ljubljanskem UKC in doda: "Kot lahko vidite, imam nekaj gibljivosti."

"Še bo treba počakati kakšen mesec, preden bom spet skočil na kolo," še pojasni olimpijski prvak in trikratni zmagovalec španske Vuelte, dirke, na kateri je letos doživel še zadnjega od grdih padcev, ki so zaznamovali njegovo sezono. Pravi še, da je zaposlen s številnimi projekti, o katerih nas bo sproti obveščal prek družbenih omrežij.

Tuji mediji, tudi portal Cyclingnews, katerega pisanje smo povzeli pred dnevi, so sicer obveščali, da naj bi se Roglič udeležil dobrodelne dirke v Monaku, kjer prebiva, a po njegovi tokratni objavi je jasno, da do 27. novembra, ko je na sporedu omenjena dirka, ne bo nared.

