Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji zmagovalec Gira in svetovni prvak v vožnji na čas, Nizozemec Tom Dumoulin, ki je sredi avgusta sklenil kolesarsko kariero, je v nedavnem intervjuju za nizozemski portal NRC razkril, da se je tako nasitil kolesarstva, da ga je dobesedno zasovražil, a da z njim še ni opravil, spregovoril pa je o še eni pomembni spremembi v njegovem življenju.

"Ločujem se. Odločitev sva sprejela prejšnji teden. Če bi mi pred petimi meseci rekli, da se bom ločil, vam ne bi verjel. Vedno sem upal, da ne bom eden tistih kolesarjev, ki se po koncu kariere ločijo. A žal je tako," je v pogovoru za nizozemski medij NRC razkril 31-letni Tom Dumoulin, zadnja tri leta moštveni kolega Primoža Rogliča v ekipi Jumbo-Visma. S Thanee van Hulst sta bila poročena od leta 2018, skupaj pa sta preživela kar 13 let.

Nizozemski kolesarski zveznik je sredi avgusta, šest tednov pred vožnjo na čas na letošnjem svetovnem prvenstvu v Avstraliji, kjer je sprva nameraval nastopiti tako kot lani na olimpijskih igrah v Tokiu, pod svojimi pogoji (osvojil je 2. mesto, tik za Rogličem), sporočil, da je njegov "rezervoar za gorivo prazen" in da zaključuje kariero.

Kaj 31-letni Nizozemec, ki je bil vedno znan po izjemno odkritih izjavah, tudi o svojem duševnem zdravju, počne danes?

Foto: Guliverimage

Nepopisan list

V obsežnem pogovoru za nizozemski medij NRC je dejal, da ima prvič v življenju prosto pot. "Prvič v življenju lahko sam oblikujem svoje življenje. Začenjam kot povsem nepopisan list in ne vem, kam me bo pot ponesla. Za nekaj časa bi rad ostal pri tem, ker mi res dobro dene," je dejal.

V naslednjih mesecih bo počasi raziskoval svoje možnosti in užival v obdobju življenja, ki ga do zdaj ni poznal − v življenju brez zahtev in pritiskov, kar zadeva trening, dieto ali tekmovalni načrt.

S kolesarstvom še ni opravil

Dumoulin pravi, da je nekaj časa kolesarstvo celo zasovražil, a da z njim še ni opravil. Ko se je letos, kljub temu da je že prej tekmovalno kolo postavil v kot, kot gledalec udeležil svetovnega kolesarskega prvenstva v Avstraliji (letalske vozovnice so bile že plačane, je pojasnil), je užival v vzdušju.

"Vzdušje mi je bilo tako zelo všeč, da sem pomislil, da je to moj svet in da z njim še nisem opravil," je dejal v pogovoru za nizozemski medij NRC.

"Počutil sem se kot doma. Še vedno čutim ljubezen do kolesa. Morda bom nekega dne trener, svetovalec. A za zdaj se bom nekaj časa držal stran od profesionalnih ekip," je dejal Dumoulin, ki se že nekaj časa omenja v povezavi z ekipo Intermarché, kjer bi lahko pomagal pri svetovanju ali treniranju. Kot kaže, do prestopa ne bo prišlo, so pa pri omenjeni ekipi septembra v pogovoru za kolesarski portal VeloNews napovedali, da vrata za Dumoulina ostajajo odprta, če bi ta našel motivacijo, da bi sprejel tak izziv.

Foto: Guliverimage

Sezona 2020 − najtežje obdobje v karieri in življenju

Nizozemec je spregovoril tudi o pritiskih in težkem obdobju, s katerim se je soočal v sezoni 2020.

"Bilo je res zelo, zelo grozno. Skoraj celoten Tour sem prevozil z obsežnim tumorjem na zadnjici. Sovražil sem kolesarstvo in sovražil sem to, da sem moral biti tam," je priznal, glede svojega nastopa na Dirki po Franciji v tem koronskem delu pa dejal, da še vedno ne more verjeti, kako je kljub vsemu še vedno lahko pomagal ekipi in na koncu v skupni razvrstitvi dosegel zelo solidno sedmo mesto.

Poleg tega ga je v najbolj nesrečnem obdobju življenja lahko od blizu spremljal ves svet. Dogajanje na francoskem Touru so namreč od blizu spremljale kamere nizozemske televizije NOS, ki je pripravljala dokumentarni film. V filmu z naslovom Rumeni alarm, ki so ga predvajali nekaj mesecev, je Dumoulin predstavljen v najslabši luči. Kot nekdo, ki se kar naprej pritožuje, joče in je na splošno precej obupan.

Dumoulin si filma še ni ogledal in tega v bližnji prihodnosti tudi ne namerava storiti, je še povedal v omenjenem intervjuju. "Ne morem ga gledati. Še vedno preveč boli. Nočem še vedeti, kaj je v njem," je dejal.

Razkril je še, da je zadnjih šest tednov sam potoval po Kostariki in Fijiju, sredi novembra pa se z rojakom Bramom Tankinkom odpravlja na gorsko kolesarjenje v Himalajo.

Leta 2017 je Dumoulin zmagal na Dirki po Italiji. Foto: Guliverimage

Tom Dumoulin je eden najuspešnejših kolesarjev v zgodovini tega športa. Izstopal je predvsem v vožnji na čas, brutalni kolesarski disciplini, v kateri je leta 2017 osvojil naslov svetovnega prvaka, leta 2016 v Riu de Janeiru in lani v Tokiu pa je postal še olimpijski podprvak v tej disciplini. Krojil je tudi vrh tritedenskih dirk. Leta 2017 je zmagal v skupnem seštevku Dirke po Italiji in bil leto pozneje drugi na Touru. V 11 letih poklicne kolesarske poti je dirkal za Sunweb, Giant in zadnja tri leta za Jumbo-Vismo, kjer je bil moštveni kolega Primoža Rogliča.