Britanec jezen na UCI: "Ta sistem je smrtna obsodba za številne ekipe"

Moštvi Lotto-Soudal in Israel-Premier Tech sta izpadli iz elitne druščine klubov World Toura, TotalEnergies in Uno X pa ostajata v razredu UCI Pro. V naslednjem triletnem obdobju bosta imela Lotto in TotalEnergies samodejno vabilo na vse dirke svetovne serije, Israel pa le na enodnevne preizkušnje najvišje kategorije. Vabil pa jim ne bo treba sprejeti, v ekipah se bodo lahko sami odločali, na katerih dirkah nastopiti, kar za ekipe svetovne serije ne velja, zanje je udeležba na največjih dirkah obvezna.

Sistem UCI buri duhove

A izguba statusa bo predvsem za ambiciozni zasedbi Lotta in Israela boleča. Belgijska in izraelska ekipa bosta zagotovo izgubili nekaj sponzorjev in morali znižati proračuna, kaj lahko se zgodi, da bosta izgubili tudi kakšnega kolesarskega zvezdnika, ki si bo poskušal službo najti v kakšnem uspešnejšem moštvu z bolj gotovo prihodnostjo. Nad sistemom točkovanja Mednarodne kolesarske zveze pa so številni vse prej kot navdušeni.

UCI namreč točke, na podlagi katerih ekipe razvršča v najvišja razreda svetovnega kolesarstva, sešteva skozi obdobja treh sezon. In glede na to, da je leti 2020 in 2021 močno zaznamovala pandemija novega koronavirusa, ki je v že tako napeto okolje vnesel še obilico nepredvidljivosti, je hudih kritik deležna tudi doslednost UCI pri letošnjem končnem seštevku točk. V Lottu in Israelu so zaradi komajda regularnih razmer v zadnjih treh letih pričakovali nekaj popustljivosti.

Foto: zajem zaslona

Izraelci za tožbo

Israel Premier Tech proti krovni svetovni kolesarski zvezi pripravlja tudi tožbo na Mednarodnem športnem razsodišču. "Ta primer bo Israel skoraj zagotovo tudi dobil," je prepričan direktor ameriške ekipe EF Education Jonathan Vaughters. Seznam ekip z licenco svetovne serije za naslednje triletno obdobje tako še ni povsem dokončen, odločitev bo padla na razsodišču v Lozani. A tudi sistem UCI bi bilo treba posodobiti, se strinjajo številni.

"To je smrtna obsodba za številne ekipe"

"Ta sistem je smrtna obsodba za številne ekipe, ki se v resnici preživljajo iz leta v leto." Foto: Reuters Tudi britanski veteran, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, Chris Froome, član moštva Israel Premier Tech, je med njimi. "Osebno bi rad videl spremembo na enoletni sistem," pravi. "Tako bi bil izpad iz svetovne serije le opozorilo, sporočilo, da moraš dvigniti raven in se potruditi za vrnitev, če pa izpadeš za tri leta, pa bo to usodno za marsikatero ekipo. Na tak način lahko izgubiš dve moštvi na leto. Ta sistem je smrtna obsodba za številne ekipe, ki se preživljajo iz leta v leto. In če se moraš nato sprijazniti z dejstvom, da te ne bo na naslednjem Touru, bo marsikdo preprosto odnehal in razpustil ekipo," je še povedal Froome.

UCI je tudi tarča obtožb, da njen točkovni sistem prevelik pomen daje dirkam drugega razreda, medtem ko najbolj elitne zmage ne prinašajo primernega izkupička. "Mi smo dobili dve etapi na Touru, ampak če pogledate naš točkovni izkupiček, je enak dvema uvrstitvama med najboljših deset v francoskem pokalu. Nekaj ni v redu. Točke bi morale bolje odsevati razmere v profesionalnem kolesarstvu," še pojasnjuje Froome.

Avstralska ekpa BikeExhange-Jayco se je rešila izpada. Foto: Guliverimage

Mezgečevi v nevarnem območju

Najuspešnejša ekipa v zadnjih treh letih je bila nizozemska Jumbo-Visma Primoža Rogliča. Ta je zbrala 37.837 točk. UAE Emirates Tadeja Pogačarja je končala na četrtem mestu (dobrih 34 tisoč točk), na šestem Bahrain Victorious Mateja Mohoriča (dobrih 24 tisoč), BikeExchange Jayco Luke Mezgeca pa se je ob koncu sezone z moštvenimi kolegi trudil, da bi se izognil nevarnemu območju izpada. Naposled je Mezgečevim in Arkei Samsic Naira Quintane uspelo ostati pred Lottom in Israelom.

