Slovenski kolesarski as Primož Roglič je prejšnji teden, osem tednov po operaciji rame, spet začel trenirati na kolesu. "Upam, da bom počasi lahko stopnjeval trening. Stanje je iz tedna v teden boljše, a te stvari potrebujejo čas," je povedal v intervjuju za nizozemski medij Wielerflits, pogovor bo v celoti objavljen v decembru. Za okus pa so nam Nizozemci namenili nekaj Zasavčevih izjav o njegovem zdravstvenem stanju.

Trikratni šampion španske Vuelte in olimpijski prvak iz Tokia Primož Roglič je tako prejšnji teden prvič po padcu v 16. etapi letošnje Dirke po Španiji spet resno sedel na kolo. To se je zgodilo osem tednov po operaciji rame. "Iz tedna v teden je stanje boljše, a te stvari potrebujejo čas. Takoj po operaciji sem komaj premikal roko, še zdaj je ne morem normalno iztegniti. Sreča je, da nisem plavalec. Če bi bil, bi imel operacijski poseg večje posledice. Po operaciji sem najprej treniral na sobnem kolesu za kakšno uro tu in tam, prejšnji teden pa sem bil na rentgenskem slikanju, po njem so mi zdravniki prižgali zeleno luč za odhod na cesto," poroča 33-letni Kisovčan.

"Moral sem mirovati in pustiti telesu, da si opomore"

Treningi še niso pravi, upa, da bo lahko intenzivnost stopnjeval in se s kolegi iz moštva Jumbo-Visma bolj temeljito pripravljal že na decembrskem zboru v Španiji. "Upam pa, da bom tudi na drugem klubskem trening kampu v januarju že lahko resneje tekmoval," še pravi.

Tri mesece je bil brez kolesa, kar je zanj res dolga doba, je še povedal slovenski as. "Težko je, saj sem imel sredi kariere trimesečno obdobje, v katerem se nisem mogel fizično pripravljati. Ampak preprosto moral sem mirovati in pustiti telesu, da si opomore. Sem pa imel zaradi predpisanega počitka kar naenkrat ogromno prostega časa. Tistih pet, šest ur, ki jih običajno vsak dan porabim za kolesarjenje, sem zapolnil z drugimi rečmi. Veliko sem se posvečal svoji fundaciji in dobrodelnim prireditvam, seveda, veliko časa sem preživel z družino," je še pojasnil.

Športni direktor pri Jumbo-Vismi Merijn Zeeman je potrdil, da Roglič trenira po posebnem programu, saj je še v fazi rehabilitacije. "Ne bomo hiteli. Primož še opravlja rehabilitacijo, sledi programu fizioterapevtov, del tega je tudi kolesarjenje na cesti. Pravi treningi pa to še niso," pravi Nizozemec.

