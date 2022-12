Pri Pogačarju ne bodo veliko spreminjali

Sezona ni bila naporna le za kolesarje, ampak tudi za vas funkcionarje. Ali ste si povsem odpočili in s polnimi pljuči zadihali pred vstopom v 2023?

Zaključil sem jo že takoj po Vuelti. Na tistih zadnjih dirkah z Lombardijo na čelu sem bil bolj navijač z družino ob progi. Kar spočil sem se, a smo že imeli tedenski kamp v Abu Dhabiju, kar pomeni, da smo s pripravami na 2023 že začeli.

Kakšen je bil poudarek na teh mini pripravah v Združenih arabskih emiratih?

Bolj na druženju, spoznavanju. Priključili so se nam novi obrazi. Glede na to, da je bilo sredi oktobra, je bilo sproščeno vzdušje. V prvi vrsti je bilo namenjeno druženju.

Vodja ekipe Matxin Joxean Fernandez je v nedavnem pogovoru za Sportal omenil tudi vas in preostale športne direktorje. Da vam zaupa in da ima ekipa dobre strokovnjake, ki boste vodili kolesarje na dirkah. Kakšna bo vaša naloga v 2023?

Mislim, da ne bo drugačna kot do zdaj. Vsi športni direktorji, ki smo na različnih dirkah in imamo različne vloge, smo kot ekipa super. Verjamem, da bo tudi v letu 2023 tako kot letos. Jasno, v upanju na boljše.

Koliko ste analizirali Tour de France, celotno sezono in v luči tega potegnili smernice za leto 2023?

Nismo analizirali le Tour. Že med sezono lahko vidiš, kako gredo stvari. Pred Tourom in po njem gledaš naprej, proti naslednji izvedbi Dirke po Franciji. Kaj se bi lahko naredilo. Veliko se razmišlja.

V kakšni meri je za vas stresno opravljati delo športnega direktorja? Skrbeti morate za taktiko, dajati prava navodila na Dirki po Franciji, svetemu gralu kolesarstva …

Zdaj ste me spomnili, da je to sveto (smeh, op. a.). Vsaka dirka, na kateri si v avtu, čutiš odgovornost. Na Touru ni nič drugače. Vse dirke, ki so na višji ravni, tretiraš enako. Nenehno je potrebno biti osredotočen in skrbeti za ekipni uspeh.

Kaj ste se denimo naučili z letošnjega Toura?

Nenehno se učiš, po drugi strani pa veš, da so vse ekipe odlične, imajo odlične kolesarje. Da ni samoumevno, da se dirke kar zmagujejo.

Ali je drugo mesto na Dirki po Franciji na nek način razbremenitev za vas, da v letu 2023 Tadej Pogačar ne bo imel tarče na hrbtu. Bili ste favoriti. Kaj je letošnji Tour prinesel pozitivnega?

Tadej je naredil fenomenalno delo. Celotna ekipa ga je, sploh ker je bila tako okrnjena. Tadej je bil skupno drugi, zmagal tri etape. Ne vidim nobenih težav. Da bi bil razbremenjen, če greš z njim na štart, ne gre. Vedno si favorit. Je pa res, če je Tadej favorit, da so na dirki tudi drugi odlični kolesarji. Kolesarstvo je globalen šport in krog favoritov za zmago je dosti širok.

Kako gledate na trend, da vse mlajši kolesarji na tritedenskih dirkah blestijo?

Ogromno mladih kolesarjev se je hitro znašlo v ospredju. Tega trenda se je treba navaditi. Lahko rečemo, da je menjava generacij. Tudi Valverde in Nibali sta nehala. Povsem drugi kolesarji so v ospredju kot pred petimi leti.

Ali bo za Tadeja Pogačarja tudi v letu 2023 uvertura pred Tourom dirka Po Sloveniji? Nekako mu leži slovenski zrak, preden se z vso glavo poda proti Touru.

Dirka Po Sloveniji je odlična priprava za Tour de France. Pa ne le za to dirko. To je dirka, ki jo želi vsak Slovenec zmagati. Koledar bo znan pred novim letom. Pred nami je trening kamp v Španiji, kjer bo postavljen okviren program dirkanja.

Ali se igrate morda z mislijo, da bo Tadej v letu manj dni tekmovalno aktiven?

Mislim, da Tadej ni imel preveč tekmovalnih dni. Zadnja leta se mi zdi, da nismo naredili nobenih napak, glede na to, da je bil celotno sezono konkurenčen. Ne bomo veliko spreminjali.

Slovenska zasedba bo pri UAE Emirates bo v prihodnji sezoni številnejša. Ob Tadeju Pogačarju in Janu Polancu bo še Domen Novak. Kaj pričakujete od zadnjih dveh?

Za Janom je super sezona. Naporna je bila, ker je imel spomladi veliko štartov. Zmaga na spomladanski dirki v Italiji je bila super. Na koncu je imel še lepo Vuelto. Ogromno je naredil za tretje in peto mesto klubskih kolegov, poleg tega bil skoraj sam še med deset. Od njega v letu 2023 pričakujemo, da bo pomemben mož v ekipi. Seveda smo veseli, da je v naše vrste prišel Domen Novak. Verjamemo, da bomo z njim naredili korak naprej, da bo ekipa še močnejša.

Kakšen je sploh njegov doprinos in kaj lahko doseže?

Večkrat je dokazal, da je v drugi polovici tritedenskih dirk vedno s prvimi. Ogromno naredi za ekipo skozi celotno etapo. Verjamem, da bo tudi v prihodnji sezoni podobno. Glede na njegovo starost lahko pričakujemo, da bo naredil korak naprej.

S čim pa so zadovoljni šefi iz Združenih arabskih emiratov?

Vsaka ekipa, ko pride na takšno raven, si želi ponoviti ali preseči dosežene cilje. Za nami je fenomenalna sezona. Tadej je imel 16 zmag in je številka 1 na svetu. Ogromno drugih kolesarjev je zmagovalo na dirkah. Če ne bi imel Juan Ayuso na Vuelti smole s covidom, bi se lahko hitro zgodilo, da bi bili na vseh treh tritedenskih dirkah na odru za zmagovalce. Fenomenalna sezona je obveza za naprej. Vedno moraš gledati, da boš še boljši. Zato je treba biti osredotočen, da takšno sezono spet lahko dosežeš.