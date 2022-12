Zlato kolo Evenepoelu, Pogačar na tretjem mestu

Med Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl) in Pogačarja (UAE Team Emirates) se je uvrstil še Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ki je bil eden od ključnih mož ob zmagi moštvenega kolega Danca Jonasa Vingegaarda na dirki po Franciji.

Dvaindvajsetletni Evenepoel je v glasovanju prejel 139 točk, Van Aert 88, Pogačar pa 84. Vingegaard je bil v razvrstitvi četrti z 80 točkami. Drugi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je prejel eno točko in osvojil deseto mesto.

Belgijski as je v sezoni 2022 slavil na 15 dirkah, več jih je zbral le Pogačar (16). Nekdanji reprezentant mladih belgijskih nogometnih selekcij je letos osvojil prvo tritedensko dirko, ko je oblekel rdečo majico na Vuelti, v letu 2023 pa bo dirkal tudi z mavričnim dresom svetovnega prvaka, ki ga je septembra po samostojnem napadu osvojil v avstralskem Wollongongu.

Tadej Pogačar je bil tokrat tretji. Foto: Guliverimage

Pogačar je dosegel zmago več

Pogačar je za primerjavo z Evenpoelom v tem letu dosegel zmago več, od tega tri etapne na Touru. Še drugič zapovrstjo je osvojil spomenik po Lombardiji, na dirki po Franciji pa je po dveh zaporednih zmagah končal na drugem mestu za Vingegaardom. V svetovni seriji je slavil na večdnevnih dirkah po ZAE in od Tirenskega do Jadranskega morja, podpisal pa se je še pod zmagi na Strade Bianche in veliki nagradi Montreala. Zmagal je tudi na domači dirki po Sloveniji.

V preteklih dveh sezonah je zlato kolo vselej pripadlo Slovencu. Leta 2020 je slavil Roglič pred Pogačarjem, lani je največ glasov prejel Pogačar, z rojakom pa sta zamenjala mesti. Obakrat je bil tretji Van Aert.

Annemiek van Vleuten je v tej sezoni osvojila dirki po Franciji in Italiji ter postala svetovna prvakinja v Wollongongu. Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci je premočno slavila Nizozemka

V ženski konkurenci je premočno slavila Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar). Devetintridesetletnica je v tej sezoni osvojila dirki po Franciji in Italiji ter postala svetovna prvakinja v Wollongongu.

Zbrala je 145 točk, za njo pa sta se zvrstili Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx) z 69 točkami in francoska vsestranska kolesarka Pauline Ferrand-Prevot (48 točk), ki je podpisala pogodbo z ekipo Ineos Grenadiers.

Velo Magazine sicer nagrade za najboljše kolesarje podeljuje od leta 1992, spada pa pod okrilje časnika L'Equipe.

Največ zlatih koles je prejel Španec Alberto Contador, in sicer štiri. Sledita mu Britanec Chris Froome s tremi ter še en Španec Miguel Indurain z dvema. To so edini kolesarji, ki so nagrado prejeli več kot enkrat.

* Rezultati glasovanja za zlato kolo:>

- moški:

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 139

2. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 88

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 84

4. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 80

5. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 15

...

10. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1

...

- ženske:

1. Annemiek van Vleuten (Niz/Movistar) 145

2. Lotte Kopecky (Bel/SD Worx) 69

3. Pauline Ferrand-Prevot (Fra/Ineos Grenadiers) 48

. Elisa Longo Borghini (Ita/Trek-Segafredo) 48

5. Lorena Wiebes (Niz/Team DSM) 40

...