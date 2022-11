Belgijec sklenil kariero z zmago, Pogačar tretji, Mohoriču nagrada

Belgijec Philippe Gilbert, ki se po tem letu poslavlja od poklicnega kolesarstva, je zmagovalec dobrodelnega kriterija v Monaku. Tretje mesto je tako kot lani osvojil slovenski as Tadej Pogačar. Drugi je bil Avstralec Michael Matthews, so v izjavi za javnost zapisali organizatorji kriterija. Nagrado za najbolj bojevitega kolesarja je dobil še en Slovenec Matej Mohorič.

Drugi slovenski zvezdnik in lanski zmagovalec Primož Roglič zaradi poškodbe oz. operacije rame ni nastopil. Tekmovali so tudi amaterji, otroci s svojimi starši ter številne poklicne kolesarke.

Na ulicah Monaka je na drugi izdaji monaškega kriterija Philippe Gilbert slavil še zadnjo zmago v karieri, čeprav te ne bo zapisal v bogat življenjepis s številnimi zmagami na največjih klasikah.

Philippe Gilbert s'est imposé, sur le circuit dessiné dans les rues de Monaco autour du Port Hercule, lors la deuxième édition de BEKING devant Michael Matthews et Tadej Pogacar. 🇲🇨#cyclisme #cycling #wielrennen #cyclingtwitter #ciclismo pic.twitter.com/KCa6svJb8d — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) November 27, 2022

Nagrado za najbolj bojevitega kolesarja je dobil še en Slovenec Matej Mohorič. Krog ob pristanišču Port Hercule je bil dolg 1,35 kilometra, tekmovalci so se spopadli s 40 krogi (54 kilometrov).

Pogačar: Dobra ura intenzivnega dirkanja

Tadej Pogačar je užival v Monaku. Foto: Guliverimage Cilj tekmovanja v kneževini je poleg dobrodelnosti predvsem osveščanje o varnosti v prometu, za kar se zavzema tudi Roglič, trajnostna mobilnost in vloga športa v družbi ter promocija kolesarstva kot zdravega načina življenja.

"Še drugič dirkati v Monaku na tem dogodku je fantastično. To je edinstven dogodek, obenem pa smo imeli še srečo z vremenom. Šlo je za dobro uro intenzivnega dirkanja v visokem ritmu. Vesel sem, da sem lahko prispeval svoj delež k uspešnosti tekmovanja," je v izjavi za organizatorja dejal Tadej Pogačar.

Mohorič poskusil s samostojnim napadom, a so ga ujeli

Mateja Mohoriča so lovili najboljši kolesarji sveta. Foto: Vid Ponikvar "Lepo je sodelovati na tem dogodku, ki skuša približati kolesarstvo vsem tem otrokom in navijačem ter mimoidočim. Zagotovo jim je lepo videti vse te zvezdnike od blizu. Dirka je bila zahtevna od začetka, poskusil sem s samostojnim napadom, ampak so me ujeli dva kroga pred koncem. Jasno, saj so me lovili najboljši kolesarji sveta," je dodal Mohorič.

Ta je bil v prvem delu dogodka drugi skupaj z Avstralcem Robertom Stannardom na poklicno-amaterski dobrodelni dirki. Zmagala sta Gilbert in Francoz Clement Champoussin.

Dogodek se bo končal z nocojšnjo dražbo artiklov poklicnih kolesarjev. Ves izkupiček s sredstvi, zbranimi na popoldanskih dirkah, bodo organizatorji namenili dobrodelnim organizacijam, ki sodelujejo na tekmovanju.