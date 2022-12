Astana odpustila Lopeza, ta bo pravico iskal na sodišču

Kazahstanska profesionalna kolesarska ekipa Astana je v ponedeljek prekinila pogodbo s kolumbijskim asom Miguelom Angelom Lopezom. Za to potezo so se pri Astani odločili zaradi novih informacij o Lopezovem sodelovanju s kontroverznim zdravnikom Marcosom Maynarjem Mariñom, ki so ga aretirali 11. maja med Dirko po Italiji. Lopez zanika kakršnokoli krivdo in sporoča, da bo pravico iskal na sodišču.

Miguel Angel Lopez je iz nepojasnjenih razlogov (domnevno zaradi poškodbe) odstopil v četrti etapi letošnjega Gira in bil zato suspendiran. Le dan kasneje je bil aretiran kontroverzni zdravnik Marcos Maynar Mariño, ki se je znašel v preiskavi zaradi preprodaje drog in pranja denarja. Lopez naj bi z Marinom sodeloval, kar je bil za šefe Astane dovoljšen razlog, da so kolumbijskega kolesarja julija letos tudi suspendirali. Pa nato zaradi pomanjkanja dokazov kmalu tudi preklicali odločitev.

Po sezoni pa so se vendarle odločili, da z Lopezom prekinejo pogodbo, čeprav so jo konec novembra podaljšali še za sezono 2023. 28-letnik je ogorčen, prek odvetnika je že zanikal kakršnokoli krivdo in sporočil, da bo pravico iskal na sodišču. "Za takšno odločitev ni nobene osnove. Zavračam vse obtožbe, ki mažejo moje ime in mojo čast, ob tem pa bi rad spomnil, da nikoli nisem bil pozitiven na testu za uporabo kakršnihkoli drog ali dopinga, niti nikoli nisem bil v nobeni preiskavi," je Lopez zapisal v sporočilu za javnost.

"Vse zainteresirane" še obvešča, da se bo proti "neupravičeni prekinitvi pogodbe" boril na sodišču.

Zdravnik Marcos Meynar je medtem v preiskavi španskih organov pregona in je eden od dveh aretiranih in šestih preiskovanih oseb operacije Ilex, ki poteka od januarja 2021, poroča CyclingNews.

