Cas zavrnil pritožbo kolumbijskega kolesarja Lopeza

Lopez, ki je bil dvakrat najboljši mladi kolesar na dirki po Italiji (2018, 2019) in tudi etapni zmagovalec na dirki po Franciji (2020) in Španiji (2017, 2021), je štiriletno prepoved dobil po tem, ko so ga kolesarske oblasti ujele pri uporabi in posedovanju menotropina tik pred italijansko pentljo 2022.

Lopez je imel oteklino na nogi pred startom Gira d'Italie 2022, njegov zdravnik pa je domneval, da je uporabil menotropin in da je bilo to razlog za oteklino, so pojasnili pri Casu in dodali, da so zavrnili Kolumbijčevo pritožbo, tako da ostaja pri štiriletni prepovedi. Ta se je začela 25. julija 2023.

Enaintridesetletni Kolumbijec je v karieri vpisal 22 zmag, zadnjo je dosegel aprila 2022, ko je dobil četrto etapo dirke po Alpah.