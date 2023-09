Kolumbijski kolesar preživel pravo nočno moro

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Miguel Angel Lopez je v četrtek preživel pravo nočno moro. Ne njegovem posestvu v Pesci ga je ugrabila in oropala kriminalna tolpa. Po treh urah so ga nepridipravi izpustili, ukradli pa so mu avto, mobilni telefon in gotovino v višini približno 200 evrov, poročajo kolumbijski mediji.