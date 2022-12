Za Van Aertovo kolo s Toura ponujajo 12.000, za Rogličevo 4700 evrov

Kolesarska ekipa Jumbo-Visma, pri kateri si kruh služita Primož Roglič in od letos tudi Jan Tratnik, se je po uspešni sezoni odločila, da bo na dražbi prodala kolesa, ki so jih njeni kolesarji uporabljali na najpomembnejših dirkah za zanjo zelo uspešne sezone 2022. Izkupiček z dražbe bodo namenili za razvoj novih talentov, poroča cyclingnews.com.

Dražba poteka od 8. decembra, končala pa se bo v ponedeljek, 19. decembra.

Ekipa zaenkrat ni sporočila, koliko znaša najvišja ponudba za kolo Cervelo S5 Jonasa Vingegaarda, ki ga je Danec uporabljal pri zmagi na dirki po Franciji, trdi pa, da za kolo Wouta van Aerta, s katerim je na Touru osvojil zeleno majico in ima zato tudi zelene vilice, znaša 12.000 evrov.

To je enako maloprodajni ceni povsem novega Cervelo S5 z opremo Dura-Ace Di2. Kljub uporabi v zadnji sezoni je Van Aertov S5 v resnici model 2023, ki ga je ekipa testirala že februarja pred uradno izdajo konec julija.

Koliko pa bo prineslo kolo zmagovalca letošnjega Toura? Foto: Guliverimage

Najvišja ponudba za Cervelo R5 Primoža Rogliča trenutno znaša bolj konzervativnih 4700 evrov, medtem ko za Cervelo S5 Marianne Vos, ki je je osvojila zeleno majico ženske dirke po Franciji, najvišja ponudba znaša 5500 evrov.

"To kolo je bilo del mojega največjega dosežka v kolesarstvu doslej. Zelo sem hvaležen, da sem to dirko po Franciji začel na Danskem in se v Koebenhavn vrnil z rumeno majico. To kolo je pustilo trajno zapuščino," je ob dražbi dejal Vingegaard.

Ekipa na dražbi prodaja tudi nekaj spominkov s francoske pentlje, vključno z okvirji ekipe, uporabljenimi na dirki, in rumeno majico Vingegaarda.

