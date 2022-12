Roglič se boji, da bo Giro zanj prezgodaj: "Tour bo najbrž pametnejša izbira"

"Kakšna bo moja sezona, je zame trenutno še uganka. Nima smisla napovedovati, ali bom vozil na dirkah Giro d'Italia, Tour de France ali Vuelta a España," je v intervjuju za nizozemski medij Wielerflits povedal slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki se je po uspešno prestani operaciji rame pred kratkim vrnil na kolo. Rad bi vozil na Giru, pravi, a bo italijanska pentlja zanj bržčas na sporedu nekoliko prezgodaj. "Vprašanje je, ali prihodnje leto na Giru sploh lahko startam na najvišji ravni ali pa si je pametneje vzeti več časa in se optimalno pripraviti na Tour," je še povedal.

Po težavni sezoni 2022, ki so jo znova zaznamovali padci in odstopi tako z Dirke po Franciji kot Dirke po Španiji, je vseeno ostal optimističen in leta nikakor noče označiti za katastrofo. "Padci so del kolesarjenja. To sem že pustil za sabo. Seveda je bila to moja najslabša sezona do zdaj, a zagotovo ni bila katastrofalna. Ne smemo dramatizirati, zdaj se veselim novih ciljev," je povedal 33-letni Kisovčan.

Druge možnosti kot operacija ni bilo

V začetku decembra je dobil zeleno luč zdravnikov za vrnitev na kolo, uspešno je prestal operacijo rame, ki mu je v zadnjih letih povzročala nemalo težav. "Nisem mogel več zdržati. Komaj sem spal. Zelo boleče je, ko ti roka zdrsne iz sklepa. To se mi je zgodilo od 30- do 40-krat. Moral sem nekaj narediti glede tega. Druge možnosti kot operacija ni bilo."

V osmih tednih okrevanja je bil brez kolesa, kar je za kolesarja njegove starosti dolga doba, še pravi slovenski zvezdnik nizozemskega moštva Jumbo-Visma. Zaradi tega malo zamuja pri pripravi na prihodnjo sezono, a se bo moštvenim kolegom vseeno pridružil na pripravah v Denii v Španiji. Pričakuje pa, da bo v precej boljšem stanju šele na januarskem zboru. Takrat bo znano več, dodaja: "Upam, da bom na drugem trening kampu januarja dobil občutek, kako lahko načrtujem svojo sezono."

"Bojim se, da bo Giro prihodnjo sezono prišel prezgodaj." Foto: A.S.O./Charly Lopez

Kakšen bo njegov program, še ne ve

Za zdaj torej še ne more povedati, na katerih dirkah ga bomo videli leta 2023. "Verjetno mi ne bo uspelo priti na Tour Down Under (od 17. do 22. januarja, op. p.). Prepričan sem, da bom marca spet lahko odpeljal svoje prve dirke. Vse je odvisno od tega, kako bo potekalo okrevanje. Kakšna bo moja sezona, je zame trenutno še uganka. Nima smisla napovedovati, ali bom vozil na dirkah Giro d'Italia, Tour de France ali Vuelta a España."

Letos je zmagal na dirki Pariz–Nica in Kriteriju po Dofineji, v karieri je trikrat osvojil Vuelto, v Tokiu lani postal olimpijski prvak v vožnji na čas, zmagal je na spomeniku Liège–Bastogne–Liège in osvojil več kot deset drugih etapnih dirk, a mu izzivov za prihodnost nikakor ne zmanjka. "V kolesarstvu je veliko dirk, zato si lahko postaviš veliko ciljev. Še vedno poskušam zmagati na več dirkah, ki mi še vedno manjkajo. Potem pomislim na Dirko po Franciji, Giro d'Italia in svetovno prvenstvo v vožnji na čas ter svetovno prvenstvo na cesti."

Giro ali Tour?

Po razgrnitvi tras dveh največjih tritedenskih dirk Toura in Gira se je že začelo ugibati, komu bi kakšna bolj ustrezala. Prihodnja italijanska pentlja bo imela veliko več kilometrov vožnje na čas kot Tour. Bi utegnilo to pretehtati tudi pri Rogličevi odločitvi? "Rad bi spet vozil na Giru. Ali bo to leta 2023? Najprej moram stoodstotno okrevati po tej poškodbi. Šele takrat si bom lahko zastavil cilje. Bojim se, da bo Giro prihodnjo sezono prišel prezgodaj. Odvisno od tega, kako dolgo zaradi te poškodbe ne bom mogel iti na polno. Meseci medtem kar bežijo. Vprašanje je, ali prihodnje leto na Giru sploh lahko startam na najvišji ravni ali pa si je pametneje vzeti več časa in se optimalno pripraviti na Tour," je povedal o tej temi. Tudi trasa ne bo odločilna pri tem, saj "če si dober, ti vsaka ustreza".

Na Touru bo poskušal predvsem priti do cilja. Foto: Guliverimage

S francoskim Tourom ima neporavnane račune, priznava, a bo naslednjič, ko se ga loti, njegova glavna naloga, da pride v cilj. Na prihodnji izvedbi pa bo številka ena v Jumbo-Vismi Jonas Vingegaard, ki bo branil letošnjo zmago, in Roglič obljublja, da bo v prvi vrsti tam v pomoč 25-letnemu Dancu. Kot mu je bil letos, ko so z odlično ekipno taktiko na dvojčku vzponov 11. etape Galibier in Granon Jumbovci zlomili Tadeja Pogačarja. "Vesel sem, ko slišim, da je toliko ljudi tisti dan uživalo v našem 'timskem delu'. Vedel sem, da tam ne vozim več za lastne cilje in da je bil namen izčrpati Tadeja Pogačarja. Vedel sem, da bo vsak napad, ki ga izvedem tam, verjetno eden mojih zadnjih podvigov na tem Touru. Tam sem dal vse od sebe, da bi ustvaril najboljšo mogoči položaj za ekipo."

"Bolečina zaradi poškodbe je postala neznosna"

Pred 15. etapo Toura 2022 pa je Roglič odstopil. "Bolečina zaradi poškodbe je postala neznosna, zato ni bilo pametno nadaljevati," se je spomnil trenutka, a tedaj je bil že prepričan, da bo njegov moštveni kolega skupni zmagovalec. "V trenutku, ko sem zapustil Tour, sem bil prepričan, da bo Jonas zmagal."

Tudi ob novem valu mladih kolesarskih asov se mu še ne mudi v pokoj. "Vidim se, da bom na najvišji ravni kolesaril še vsaj štiri leta. Valverde, Nibali ... vsi so kolesarji, ki so dosegli odlične predstave v zrelejših letih. Zakaj jih ne bi tudi jaz? Še vedno dovolj uživam v kolesarjenju. Trdi treningi zame niso žrtvovanje. Še vedno uživam v trdem delu za dosego cilja. Iskra, da kar najbolje izkoristim svojo kariero, da naredim vse zanjo, še vedno tli." Dokler se z mladim valom lahko enakovredno kosa, kot se je z Remcom Evenepoelom na Vuelti, preden je padel, ni razlogov za skrb, še pravi. "Starega se počutiš, ko si veliko počasnejši od njih. Če sem še vedno v dobri formi, potem te starostne razlike ne opazim kaj dosti."

