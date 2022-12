Primož Roglič s spodbudnim sporočilom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič se je s hudomušno objavo na družbenih omrežjih oglasil navijačem in sporočil, da se danes odpravlja na pripravljalni tabor ekipe Jumbo-Visma v Španiji, kar pomeni, da se okrevanje po oktobrski operaciji rame nadaljuje po načrtih. Roglič se je prejšnji teden vrnil na kolo in začel prilagojene treninge.

Kot je mogoče razbrati iz njegove objave na Instagramu, kjer je v šaljivem tonu sledilce povprašal, kdo na fotografiji bolje nosi zaščitna očala, se odpravlja na pripravljalni tabor moštva Jumbo-Visma, ta bo v zgodovinskem obalnem mestu Denii, v provinci Alicante v Španiji, na obali Costa Blanca na polovici poti med Alicantejem in Valencio.

Na isti lokaciji se bodo med 12. in 20. decembrom pripravljali tudi kolesarji Cofidisa, medtem ko je moštvo UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem, Janom Polancem in Domnom Novakom do 21. decembra na pripravah v La Nucii.

Kolesarji Jumbo-Visme, najuspešnejšega moštva lanske sezone, bodo tam pilili ekipno kemijo, bržkone pa bodo sestavili tudi okvirni tekmovalni koledar za prihodnjo sezono. Že čez deset dni, 22. decembra, v Amsterdamu pripravljajo novinarsko druženje, kjer bodo razkrili svoje karte za tekmovalno sezono 2023.

Več bomo vedeli januarja, pravi Roglič glede tekmovalnega programa v sezoni 2023. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Giro, Tour ali Vuelta? Za zdaj o tem še nima smisla govoriti."

Roglič je v pogovoru za italijanski časopis La Gazzetta dello Sport dejal, da še ne ve, kdaj se bo vrnil na dirke. "Morda marca, v precejšnjem zaostanku sem. Leto 2023 je še misterij, ne vem še, ali bom nastopil na Giru, Touru ali na Vuelti, v tem trenutku o tem še nima smisla govoriti. Več bomo vedeli januarja. Zagotovo me čaka precej spremenjen program, z manj dirkami v spomladanskem terminu in boljšo formo poleti," je še dejal Roglič, ki dobro okreva po operaciji rame in ne čuti več nobenih bolečin.

"Vesel sem, da nimam bolečin. Prej nisem mogel spati, nisem mogel plavati. To je zdaj moja prva zmaga."

