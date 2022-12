Še enkrat bo poskusil z Girom: "Upam, da tokrat pridem do konca"

Geraint Thomas je novo veliko ime, ki je potrdilo nastop na naslednji Dirki po Italiji. Pred njim so udeležbo na rožnati pentlji že potrdili Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Filippo Ganna (Ineos) in Eddie Dunbar (BikeExchange-Jayco), najverjetnejša je tudi prisotnost Aleksandra Vlasova (Bora-Hansgrohe), piše Cyclingnews.

"To je dirka, na kateri sem vedno užival, čeprav sem na zadnjih dveh izvedbah tam padel. Lepo bi se bilo vrniti in dirko tudi končati," je še pred potrditvijo udeležbe na Giru razmišljal Thomas, ki je leta 2018 zmagal na Dirki po Franciji. Nazadnje je na Giru vozil leta 2020 in že v zaprti vožnji pred začetkom tretje etape povozil bidon ter grdo padel in odstopil.

Padec leta 2017:

Tudi leta 2017 na italijanskih cestah ni imel sreče, bil je eden od osmoljencev, ki so se v 12. etapi zaleteli v ob cesti ustavljen policijski motocikel. Tudi tedaj je odstopil. Dvakrat je sicer Giro že končal, a se v letih 2008 in 2012 ni boril za skupni seštevek. "Leta 2020 sem čutil, da sem v dobri formi, tudi leta 2017 je bilo tako in nadvse rad bi videl, kaj bi mi lahko uspelo," je tretji z letošnjega Toura še povedal za Cyclingnews.

Padec leta 2020:

Pri odločitvi mu je pomagalo število kilometrov vožnje na čas na obeh dirkah, je še povedal. Na Giru jih bo skoraj 70 kilometrov, na Touru vsega 22. Sezono bo sicer odprl v Avstraliji, na Dirki Down Under, 17. januarja 2023.

