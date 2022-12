Sodišče v Sydneyju razveljavilo obsodbo van der Poela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Van der Poel je septembra letos ponoči v hotelu izgubil živce. V noči pred nastopom na cestni dirki v Wollongongu, na kateri je spadal v ožji krog favoritov, sta ga 13- in 14-letnica v hotelu nenadoma zbudili s trkanjem na vrata.

Kolesar se sprva ni odzval, nato pa nič kaj nežno prekinil motenje in dekleti celo odrinil. Ena si je pri udarcu ob steno lažje poškodovalo roko, druga pa je padla po tleh. Hotelsko osebje je nato poklicalo policijo.

Priznal napako

Kolesar je napako priznal in dejal, da se je pregrobo odzval na ravnanje deklet. "Spat sem šel zgodaj, mladini pa se je zdelo primerno, da neumorno trka na moja vrata. Po nekaj ponovitvah sem imel vsega dovolj, obenem nisem najbolj prijazno dejal, naj nehata. Hotel je poklical policijo, odpeljali so me," je takrat povedal kolesar. Kasneje je po neprespani noči na dirki kmalu odstopil.

Prihodnjih 12 mesecev pod drobnogledom

Že septembra je bil obsojen za napad in plačal 1.000 evrov kazni. Danes je bila prvotna obsodilna sodba na sodišču razveljavljena, je za avstralsko televizijo ABC povedal kolesarjev odvetnik Michael Bowe. Bo pa kolesar prihodnjih 12 mesecev pod drobnogledom. Tovrstne napake ne sme ponoviti, saj je sodišče namesto kazni kolesarju izreklo opozorilno sankcijo.

"To je odličen razplet. Bolje ne bi moglo biti. Res sem srečen," je še dejal Bowe, ki je prepričan, da kolesarja sploh ne bi smeli obsoditi.

