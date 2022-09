Saga se nadaljuje: v javnosti posnetki, kako van der Poel lovi dekleti #video

Zgodba nizozemskega kolesarja Mathieuja van der Poela in njegovega napada na mladoletni dekleti dobiva nove razsežnosti. V javnost so prišli posnetki, na katerih se vidi, kako ju kolesar lovi v njuno sobo.

Saga nizozemskega kolesarja Mathieuja van der Poela še nima konca. Eden od favoritov za zlato odličje na svetovnem prvenstvu v Avstraliji je imel pretekli konec tedna ponoči nevšečnosti pred nedeljsko dirko, ko so mu najstnice trkale na vrata hotelske sobe. Ko je Nizozemcu prekipelo, je odprl vrata, in prišlo je do spora.

Zaradi neljubega dogodka je moral na policijo, tako da se je v hotelsko sobo vrnil šele ob 4. uri zjutraj. Zaradi neprespane noči pa je predčasno po le 35 kilometrih končal dirko. Spor se je nadaljeval na sodišču, kjer je bil kaznovan s 1.500 avstralskimi dolarji, povrhu vsega pa naslednja tri leta ne bo smel vstopiti v Avstralijo.

Kot poroča NOS, mu je sodišče naložilo kazen zaradi fizičnega napada na dekleti. Eno naj bi potisnil ob steno (500 avstralskih dolarjev), druga pa naj bi padla na tla (1.000 avstralskih dolarjev) in si pri tem poškodovala roko.

Zdaj so prišli v javnost videoposnetki in slike, poroča AD.nl, na njih pa se vidi, kako je van der Poel dekleti lovil do njunih sob, ob tem pa je prišlo tudi do konflikta z njunima staršema.

V kratkem videu se vidi, kako je ena od deklet snemala drugo, kako trka na vrata sobe nizozemskega kolesarja. V nadaljevanju je videti, kako ju van der Poel v spodnjih hlačah lovi do njune sobe.

V drugem videu, ki so ga posredovali nizozemskim medijem, se vidi prepir med njim in starši deklet, ki so bili v različnih sobah.

Tako je potekal pogovor:

MVDP: "Nisem se dotaknil nobene."

Mama: "Tiho! Vse je na kameri."

MVDP: "Pokaži mi, ni problema."

Mama: "Ne smeš v mojo sobo."

MVDP: "Vi ne smete tri ure trkati na moja vrata."

Mama: "Grozili ste nam."

MVDP: "Potem pa pokličite policijo in jim povejte o tem."

MAMA: "Sem jo že. Na poti so.

MVDP: "Prav, ste prepričani?"

V policijskih dokumentih, ki so bili predani sodišču, je zapisano, kako sta dekleti okoli 22.40 večkrat trkali na njegova vrata hotelske sobe in nato pobegnili v svojo, s tem pa sta kolesarja razbesneli.

"Počakal je, da sta žrtvi še enkrat potrkali na njegova vrata in ju začel loviti do njune sobe," so zapisali v sodniškem zapisniku.

Foto: Guliverimage Ko je vstopil v njuno sobo, je ena od deklet stekla v kot, se sklonila in pokrila obrat. Van der Poel jo je prijel z obema rokama, jo stisnil in med kričanjem potisnil v zid. Deklica je utrpela manjšo odrgnino na desnem komolcu in imela rdečico na levi podlakti. Van der Poel je nato videl, kako drugo dekle poskuša zapustiti sobo, in jo z obema rokama potisnil ob steno. Nato je zapustil dekliško sobo in se vrnil v svojo, so še zapisali.