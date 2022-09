Prvič po incidentu se je oglasil zvezdnik: Moral bi reagirati drugače, a ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes sta se v Belgijo vrnila belgijski junak in novi svetovni prvak s cestne dirke Remco Evenepoel in tudi nizozemski osmoljenec ter eden glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka Mathieu van der Poel.

Na bruseljskem letališču Zaventem so ga pričakali večje število novinarjev in vprašanja, vezana na sago v Avstraliji, med katero je bil aretiran, prejel denarno kazen in triletno prepoved vstopa v državo.

"Dogajanje želim čim prej pustiti za seboj"

"Vesel sem, da sem spet v državi, dogajanje želim čim prej pustiti za seboj," so besede 27-letnika povzeli pri https://sporza.be/. Priznal je, da je med nočno "galamo", ki sta jo sprožili najstnici, ravnal narobe, a zavrnil namigovanja, da se je dekleti fizično lotil. V javnost so danes sicer prišli nekateri posnetki dogajanja.

"Kdor me pozna, ve, da nisem nikoli nikogar poškodoval"

"Seveda mi je žal. Moral bi reagirati drugače, a se je na žalost zgodilo, kar se je. Pojavile so se zgodbe o tem, da sem dekle potisnil, in podobno, a nič od tega se ni zgodilo. Eno dekle sem prijel za roko, a zagotovo ne z namenom, da bi jo poškodoval. Kdor me pozna, ve, da nisem nikoli nikogar poškodoval," je o dogajanju povedal kolesar ekipe Alpecin–Deceuninck.

Menil je, da bo zaplet lahko rešil sam

Na vprašanje sedme sile, zakaj ni raje obvestil koga na recepciji ali koga iz nizozemske ekipe, je odgovoril: "Bilo je že pozno in hotel sem spati. Mislil sem, da bi lahko sam to rešil, a mi žal ni uspelo. Tega zdaj žal ne morem spremeniti."

Nizozemec, ki živi v Belgiji, je ob tem dejal, da želi čim prej pozabiti čustveni vrtiljak zadnjih dni: "Dogajanje poskušam pustiti za sabo. Vesel sem, da sem doma, tu bom poiskal duševni mir. Na moji ekipi (odvetniški, op. a.) pa je, da stvari reši."